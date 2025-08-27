گونه عقاب نادر در مهاباد مدوا و رهاسازی شد

به گزارش کردپرس، فاروق سلیمانی گفت: این پرنده شکاری پیش از این در حاشیه سد مهاباد گرفتار شده بود که توسط یکی از دوست‌داران حیات وحش به این اداره تحویل داده می‌شود.



او اضافه کرد: این عقاب که به دلیل جراحت قادر به پرواز و ادامه زندگی در طبیعت نبود، تحت مراقبت و نگه‌داری قرار گرفته و پس از مداوا در یکی از زیستگاه‌های این شهرستان رهاسازی شد.



رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: عقاب مارخوار از گونه های حمایت شده و بسیار کمیاب است، به گونه‌ای که تاکنون از این گونه پرنده شکاری در این شهرستان مشاهده نشده بود.



او با قدردانی از اقدام دوستداران محیط زیست مهاباد، تاکید کرد: نگهداری عقاب‌ها بویژه گونه‌های نادر و حمایت شده، در محیط خانگی باعث می‌شود که این گونه نتواند به زندگی طبیعی خود ادامه داده و در نهایت بعد از مدتی پرنده تلف خواهد شد.

