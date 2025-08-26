جنبش جامعه دموکراتیک برگزاری انتخابات توسط دولت موقت سوریه را محکوم کرد

به گزارش کردپرس، «رمزیه محمد» رئیس مشترک جنبش جامعه دموکراتیک (TEV-DEM) در مصاحبهای اعلام کرد که تصمیم دولت موقت سوریه برای برگزاری انتخابات، نمایانگر اراده واقعی مردم، زنان، گروههای اجتماعی و باورهای موجود نیست و گفت: «ما این تصمیم را نمیپذیریم و آن را محکوم میکنیم.»
به نوشته آژانس خبری هاوار، دولت موقت سوریه اعلام کرده بود که در فاصله ۱۵ تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۵ انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد، اما تأکید کرد بود که این انتخابات به دلیل «مشکلات امنیتی» در سویداء و مناطق مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه برگزار نمیشود. نهادها، سازمانهای زنان و جریانهای اجتماعی این منطقه این تصمیم را مورد انتقاد قرار داده و آن را محکوم کردند.
