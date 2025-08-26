جنبش جامعه دموکراتیک برگزاری انتخابات توسط دولت موقت سوریه را محکوم کرد

به گزارش کردپرس، «رمزیه محمد» رئیس مشترک جنبش جامعه دموکراتیک (TEV-DEM) در مصاحبه‌ای اعلام کرد که تصمیم دولت موقت سوریه برای برگزاری انتخابات، نمایانگر اراده‌ واقعی مردم، زنان، گروه‌های اجتماعی و باورهای موجود نیست و گفت: «ما این تصمیم را نمی‌پذیریم و آن را محکوم می‌کنیم.»

به نوشته آژانس خبری هاوار، دولت موقت سوریه اعلام کرده بود که در فاصله‌ ۱۵ تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۵ انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد، اما تأکید کرد بود که این انتخابات به دلیل «مشکلات امنیتی» در سویداء و مناطق مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه برگزار نمی‌شود. نهادها، سازمان‌های زنان و جریان‌های اجتماعی این منطقه این تصمیم را مورد انتقاد قرار داده و آن را محکوم کردند.

«رمزیه محمد» رئیس مشترک جنبش جامعه دموکراتیک در مصاحبه‌ای در ارتباط با تصمیم دولت موقت سوریه اظهار داشت: «ما این انتخابات را محکوم می‌کنیم.»

رمزیه محمد تأکید کرد که مردم سوریه بیش از ۱۴ سال است در برابر نظام‌های استبدادی و اقتدارگرا قیام کرده‌اند و افزود: «مردم خواهان تغییر دموکراتیک بودند، چرا که نظام موجود بازتاب‌دهنده‌ اراده‌ی واقعی مردم و اقشار مختلف نبود.»

رمزیه تصریح کرد که مردم سوریه بارها از نظام اسد خواستند که تغییراتی برای تحقق برابری، عدالت و دموکراسی ایجاد کند، اما این حکومت هیچ پاسخی به خواسته‌های مردم نداد.

او همچنین بر موضوع آوارگی، کشتار جمعی و دخالت دولت‌های همسایه در خاک سوریه انگشت گذاشت و گفت: «تمام این مسائل به این دلیل است که حکومت اسد به مطالبات مردم پاسخ نداد.»

رمزیه افزود: «امروز نیز دولت دمشق همان شیوه و همان نظام را ادامه می‌دهد. هیئت تحریرالشام، HTŞ همان لباس حزب بعث را بر تن کرده است. کشتار به راه می‌اندازد، همانند اقداماتی که علیه علویان و دروزی‌ها انجام شد. این نظام اراده‌ مردم را زیر پا می‌گذارد و انتخابات را محدود می‌کند. این انتخابات تنها بخش‌هایی را در برمی‌گیرد و شمال و شرق سوریه و مردم سویداء را کنار گذاشته است. در چنین شرایطی چگونه می‌توان پارلمانی تشکیل داد که نماینده‌ واقعی مردم سوریه باشد؟»