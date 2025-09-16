سیاستمداران شمال و شرق سوریه: انتخابات دولت موقت مشروعیت ندارد

به گزارش کردپرس، سیاستمداران مناطق شمال و شرق سوریه اعلام کردند که انتخابات برگزارشده توسط دولت موقت مشروع نیست و هیچگونه معیار دموکراتیک و شفافیت را رعایت نمیکند. این سیاستمداران خواستار برگزاری انتخابات با مشارکت داخلی و خارجی و نمایندگی واقعی مردم شدند.
دولت موقت سوریه با هدف ادامه کنترل خود بر سوریه، اقدام به گامهایی برای تثبیت قدرت کرده است که یکی از آنها برگزاری انتخابات «مجلس مردم» است. مردم سوریه نسبت به این انتخابات ابراز نارضایتی کردهاند، زیرا از 210 عضو مجلس، 70 نفر بهصورت مستقیم توسط رئیس دولت موقت منصوب میشوند و شرایط بازگشت قدرت نیز از سوی دولت پیشبینی شده است.
سیاستمداران شمال و شرق سوریه در این باره با آژانس خبری هاوار صحبت کردند.
«دکتر حسین الاعظام» عضو دفتر سیاسی MSD، اعلام کرد که این انتخابات نماینده همه اقشار سوریه نیست و گفت: «این انتخابات برای تصدی قدرت مشروع نیست. انتخابات باید نماینده تمام مردم سوریه باشد و رقابت سالم بین نامزدهای مختلف فراهم شود.»
وی افزود که MSD و مردم شمال و شرق سوریه این انتخابات را به رسمیت نمیشناسند و تأکید کرد: «این انتخابات نماینده احزاب، سازمانهای سیاسی و اجتماعی ما نیست و هیچ ارتباطی با دموکراسی ندارد. نمایندگی واقعی مردم سوریه صورت نمیگیرد.»
الاعظام در مورد انتصاب برخی اعضای مجلس توسط احمد الشرع نیز گفت: «برخی اعضای مجلس بدون انتخابات منصوب میشوند. این یک اقدام دموکراتیک نیست و نماینده واقعی مردم سوریه نیست. انتخابات باید به صورت دموکراتیک و شفاف برگزار شود. ما این انتخابات را نمیپذیریم.»
وی همچنین افزود که دولت موقت در مسیر همان دولت قبلی حرکت میکند و گفت: «انتخابات هیچ نمایندگی واقعی از مردم ندارند و این یک فاصله با حقیقت مردم سوریه است. مجلس مردم که قرار است انتخاب شود، تنها صدای قدرت مرکزی خواهد بود و در خدمت منافع آن قدرت است. این نسخهای از ذهنیت حکومت بعث سابق است.»
«الهام متله» نماینده اتحادیه زنان سوریه، اعلام کرد که دولت موقت با محدود کردن مشارکت زنان فعالیت میکند و گفت: «در حال حاضر زنان شمال و شرق سوریه تنها با سهم ۵۰ درصد در سطوح مدیریتی حضور دارند. دولت موقت نماینده واقعی سوریه نیست و این انتخابات هیچ رنگ دموکراتیک ندارد. نمایندگی مردم سوریه به دست نمیآید و یک سوم از اعضای مجلس توسط رئیس دولت منصوب میشوند. عدم مشارکت زنان یک ننگ است و این دولت فاصله خود را با دموکراسی نشان میدهد.»
«ایفرام اسحاق» عضو هیئت رهبری حزب اتحاد سوریه، گفت: «انتخابات مجلس مردم یکی از مهمترین شاخصهای دموکراسی و مشارکت تمام طرفها است، اگر با حضور نمایندگان تمام مناطق سوریه برگزار شود. این انتخابات نماینده واقعی مردم خواهد بود، اما انتخابات فعلی چنین نیست. مردم شمال و شرق سوریه و منطقه سویداء مشارکت ندارند. این انتخابات از حقیقت و آزادی فاصله میگیرد.»
وی افزود که مسیحیان و سریانیهای سوریه این انتخابات را رد میکنند و گفت: «نرخ مشارکت آنان بسیار پایین است و مردم سوریه نمیتوانند حضور واقعی خود را در این انتخابات داشته باشند.»
«عمران السعید» عضو دفتر سیاسی حزب چپ دموکراتیک، نیز گفت: «انتخابات مجلس که تحت نظارت دولت موقت برگزار میشود، با انتصابات همراه است و هیچ نقشی به مردم داده نمیشود. این انتخابات مشروع نیست و نمایندگی واقعی مردم و تنوع فرهنگی آنان را پوشش نمیدهد.»
