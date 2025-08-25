سرخط خبرهای3شهریور خبرگزاری کردپرس

مقام پیشین پنتاگون:

رهبران کرد شریک قابل اتکایی برای آمریکا نیستند

مقام سابق وزارت دفاع آمریکا، بازداشت جنجالی لاهور طالبانی در سلیمانیه را نشانه ای دیگر از درگیری های خانوادگی در رأس قدرت اقلیم کردستان دانست و تأکید کرد که این وضعیت نشان می دهد رهبران کرد شریک قابل اتکایی برای آمریکا نیستند.

بامداد ۲۲ اوت ۲۰۲۵ نیروهای امنیتی وابسته به بافل طالبانی، پسرعموی لاهور، خانه او را محاصره و بازداشت کردند. این نیروها شامل یگان هایی بودند که آموزش خود را از آمریکا دریافت کرده اند؛ لاهور پس از کودتای درون حزبی سال ۲۰۲۱ کنار گذاشته شده بود و در یک مجتمع حفاظت شده زندگی می کرد.

به گفته مایکل روبین، تاریخ سیاسی کردها نشان داده که رهبران حذف شده بارها به قدرت بازمی گردند و همین نگرانی از بازگشت احتمالی لاهور، عامل اصلی اقدام اخیر بافل و قباد طالبانی بوده است.

او با انتقاد از رهبری فعلی اتحادیه میهنی تأکید کرد که بافل طالبانی هنوز به سطح یک رهبر حرفه ای نرسیده و آمریکا نیز این تحولات داخلی را «هیاهوی بسیار برای هیچ» می بیند.

روبین سوءاستفاده از نیروهای آموزش دیده آمریکا برای رقابت های خانوادگی، تضعیف مأموریت ضدتروریسم و انتقال آموزش ها به گروه های دیگر و بی توجهی به متحدان پیشین مانند لاهور که زمانی شریک واشنگتن بود را سه پیامد منفی بازداشت اخیر برای سیاست آمریکا عنوان کرد.

وی هشدار داد ادامه حمایت آمریکا از نیروهای حزبی در اقلیم کردستان نه تنها ثبات و امنیتی ایجاد نخواهد کرد، بلکه رهبران کردی را در معرض پیگردهای حقوق بشری در آمریکا قرار می دهد؛ همان گونه که پیش تر علیه مسرور بارزانی پرونده ای گشوده شد.

روبین ادامه داد: بحران اخیر طالبانی ها بار دیگر نشان داد که رهبری کردها فاقد بلوغ سیاسی و نهادی است و تداوم سیاست های واشنگتن تنها به بی ثباتی بیشتر در عراق و اقلیم کردستان منجر خواهد شد.

کارگردان خبری: میلاد مرادی