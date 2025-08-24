بە گزارش کردپرس پس از درگیری خونین میان پسرعموها، بافل طالبانی، رهبر اتحادیه میهنی و لاهور طالبانی، رهبر «جبهه خلق»، آرامش به سلیمانیه بازگشته است. در جریان این درگیریها شماری کشته و زخمی شدند.

یک پژوهشگر آمریکایی می‌گوید: «آنچه در سلیمانیه رخ داد، بازتاب و امتداد واقعی همان گفته قدیمی است که جنگ کردها پایانی ندارد؛ اما این بار جنگ نه با دشمنان خارجی، بلکه میان پسرعموهاست».

سایت خبری خندان نوشتە است کە با بازگشت آرامش به شهر، مقام‌های محلی اعلام کردند کمیته‌ای برای جبران خسارت‌های واردشده به شهروندان و گردشگران بر اثر درگیری‌های مسلحانه روز جمعه آغاز به کار کرده است.

سلام عبدالخالق، سخنگوی دستگاه امنیتی اقلیم کردستان در سلیمانیه، تأیید کرد: «لاهور طالبانی در یک زندان امنیتی نگهداری می‌شود و وضعیت سلامتی‌اش خوب است».

روزنامه الشرق‌الاوسط گزارش داده: «به نظر می‌رسد دو پسر جلال طالبانی، بافل و قباد، تلاش دارند پس از آنکه لاهور طالبانی، پسرعمویشان و شاسوار عبدالواحد، رهبر جنبش نسل نو را از این عرصه کنار زدند، کنترل سیاسی و امنیتی سلیمانیه را در دست بگیرند و این شهر را دوباره به قلمروی نفوذ حزبشان (اتحادیه میهنی کردستان) تبدیل کنند».

با این حال منابع کُرد تردید دارند که چنین کاری شدنی باشد، به‌ویژه با توجه به اینکه لاهور طالبانی و شاسوار عبدالواحد در شهر از پایگاه مردمی گسترده‌ای برخوردارند. به‌طور خاص، شاسوار ۱۵ کرسی در پارلمان اقلیم و ۸ کرسی در پارلمان عراق دارد.

در گزارش آمده: «علاوه بر چالش ناشی از لاهور طالبانی و شاسوار عبدالواحد، ممکن است رهبران تاریخی اتحادیه میهنی نیز موضع‌گیری کنند و دیدگاه خود را نسبت به این رویداد خونین بیان نمایند؛ که این خود می‌تواند به چالشی برای قدرت بافل طالبانی بدل شود».

سلیم سوزا، پژوهشگر مقیم آمریکا، می‌گوید: «آنچه در سلیمانیه رخ داد، بازتاب واقعی این جمله است که جنگ کرد پایان ندارد. اما این بار جنگ نه علیه دشمنان عرب، فارس یا ترک برای حقوق ملی و فرهنگی، بلکه جنگی میان پسرعموهاست».

این پژوهشگر معتقد است: «آنچه در سلیمانیه رخ داد، جنگی درونی میان نسل جدید اعضای اتحادیه میهنی بر سر میراث این حزب و بقایای قدرت، نفوذ و هژمونی آن است».

در ادامه گزارش آمده است: «مقام‌های سلیمانیه می‌گویند لاهور طالبانی حاضر نشد پس از صدور حکم بازداشت در برابر دستگاه قضایی حاضر شود. این تصمیم با استناد به دو ماده قانونی مرتبط با تهدید علیه امنیت ملی اتخاذ شد».