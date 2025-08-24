نامە سرگشادۀ کاروان یارویس بە آیت اللە سیستانی برای حل بحران حقوق و معیشت

بە گزارش کردپرس کاروان یارویس، عضو پارلمان عراق از فراکسیون اتحادیه میهنی، اعلام کرد که نامەای از طریق دفتر وی به مرجعیت عالی شیعە، آیت اللە سیستانی ارسال شده و از ایشان خواسته شده تا نقش هماهنگ‌کننده میان دو دولت را ایفا کرده و بحران حقوق مردم کردستان را از ریشه حل کنند.

♦️ متن نامه کاروان یارویس، نماینده پارلمان کرد در بغداد:

🔷 نامه‌ای رسمی به مرجع عالی، حضرت آیت‌الله علی حسینی سیستانی

🔶مردم کردستان، کردستان بخشش، کردهای ستم دیدە و کسانی که سابقه نسل‌کشی توسط رژیم صدام را دارند، با نهایت احترام سلام خود را به شما تقدیم می‌کنند و طول عمرتان را آرزو می‌کنند.

🔷 بر کسی پوشیدە نیست کە مرجعیت عالیقدر از سال ۲۰۰۳ تاکنون در مشکلات و بحرانها همواره نقش خیرخواهانه و محافظت از حقوق مردم عراق را ایفا کرده است. ما، مردم کرد، همواره امید خود را به شما بسته‌ایم کە در شرایط دشوار، نقش سازندە داشتەاید و سخنان سرنوشت ساز گفتەاید.

🔶 در شرایط کنونی، مردم کردستان بیش از ۹۰ روز حقوق خود را دریافت نکرده‌اند؛ خانواده‌ها، شهدای پیشمرگه و کسانی که علیه داعش و رژیم بعث مقاومت کرده‌اند و آنان را شکست دادند، با مشکلات شدید معیشتی، بیماری و کمبود امکانات مواجه هستند. زندگی مردم قربانی کشمکش‌های سیاسی شده و قوانین عراق و بودجه فدرال نتوانسته مشکل معیشت آنان را حل کند.

🔷 درخواست ما از حضرت‌عالی این است که همان‌گونه که در گذشته نقش تعیین‌کننده‌ای داشتید، بار دیگر با نامه و پیام مستقیم به سیاستمداران، این بحران را از ریشه حل کنید و حقوق مردم کردستان را تضمین نمایید؛ به‌گونه‌ای که معیشت آنان ابزار بازی‌های سیاسی نشود و مشکلات سیاسی و اداری نیز مطابق قانون و از طریق نهادهای ملی و فدرال رفع گردد.

با نهایت احترام،

کاروان علی یارویس

نماینده پارلمان عراق

۲۰ آگوست ۲۰۲۵ | سلیمانیه