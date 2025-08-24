۲ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۹

نامە سرگشادۀ کاروان یارویس بە آیت اللە سیستانی برای حل بحران حقوق و معیشت

سرویس عراق و اقلیم کردستان- برای رفع مشکلات معیشتی و حقوقی مردم اقلیم کردستان، یک نماینده کُرد نامه‌ای به آیت‌الله علی سیستانی، مرجع عالی شیعیان عراق، ارسال کرد.

بە گزارش کردپرس کاروان یارویس، عضو پارلمان عراق از فراکسیون اتحادیه میهنی، اعلام کرد که نامەای از طریق دفتر وی به مرجعیت عالی شیعە، آیت اللە سیستانی ارسال شده و از ایشان خواسته شده تا نقش هماهنگ‌کننده میان دو دولت را ایفا کرده و بحران حقوق مردم کردستان را از ریشه حل کنند.

♦️ متن نامه کاروان یارویس، نماینده پارلمان کرد در بغداد:

🔷 نامه‌ای رسمی به مرجع عالی، حضرت آیت‌الله علی حسینی سیستانی

🔶مردم کردستان، کردستان بخشش، کردهای ستم دیدە و کسانی که سابقه نسل‌کشی توسط رژیم صدام را دارند، با نهایت احترام سلام خود را به شما تقدیم می‌کنند و طول عمرتان را آرزو می‌کنند.

🔷 بر کسی پوشیدە نیست کە مرجعیت عالیقدر از سال ۲۰۰۳ تاکنون در مشکلات و بحرانها همواره نقش خیرخواهانه و محافظت از حقوق مردم عراق را ایفا کرده است. ما، مردم کرد، همواره امید خود را به شما بسته‌ایم کە در شرایط دشوار، نقش سازندە داشتەاید و سخنان سرنوشت ساز گفتەاید.

🔶 در شرایط کنونی، مردم کردستان بیش از ۹۰ روز حقوق خود را دریافت نکرده‌اند؛ خانواده‌ها، شهدای پیشمرگه و کسانی که علیه داعش و رژیم بعث مقاومت کرده‌اند و آنان را شکست دادند، با مشکلات شدید معیشتی، بیماری و کمبود امکانات مواجه هستند. زندگی مردم قربانی کشمکش‌های سیاسی شده و قوانین عراق و بودجه فدرال نتوانسته مشکل معیشت آنان را حل کند.

🔷 درخواست ما از حضرت‌عالی این است که همان‌گونه که در گذشته نقش تعیین‌کننده‌ای داشتید، بار دیگر با نامه و پیام مستقیم به سیاستمداران، این بحران را از ریشه حل کنید و حقوق مردم کردستان را تضمین نمایید؛ به‌گونه‌ای که معیشت آنان ابزار بازی‌های سیاسی نشود و مشکلات سیاسی و اداری نیز مطابق قانون و از طریق نهادهای ملی و فدرال رفع گردد.

با نهایت احترام،
کاروان علی یارویس
نماینده پارلمان عراق
۲۰ آگوست ۲۰۲۵ | سلیمانیه

