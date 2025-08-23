به گزارش کردپرس، یک منبع امنیتی تأکید کرده است: «در همان ساعات نخست بازداشت، لاهور شیخ جنگی به بازداشتگاه سازمان اطلاعات در قلاچوالان منتقل شد و امروز روند بازجویی از او آغاز شده است.»

خبرگزاری شارپرس مدعی شدە است: منابع امنیتی اعلام کردند که در نبرد لاله‌زار بیش از ۱۵۰ پهپاد انتحاری و نزدیک به ۱۰۰۰ خمپاره شلیک شده و همچنین ۹ تانک در عملیات مشارکت داشته‌اند. بر اساس همین گزارش، تمامی تسلیحات به‌کاررفته ساخت آمریکا و فرانسه بوده‌اند.

رسانه‌های نزدیک به حزب دموکرات کردستان نیز جزئیاتی از تجهیزات به‌کاررفته در عملیات منتشر کرده‌اند؛ از جمله استفاده از پهپادهای بمب‌افکن و سامانه‌های نظارتی که بر فراز لاله‌زار پرواز کرده‌اند. همچنین گفته می‌شود حدود ۱۰۰ خودروی زرهی و ۱۵۰ واحد کماندوی ضدترور در این عملیات سه‌ساعته حضور داشته‌اند.

طبق این اطلاعات، در شب وقوع حادثه، هیوا احمد، رئیس دستگاه امنیتی اقلیم، با لاهور شیخ جنگی تماس گرفته و خواستار تسلیم او شده بود و هشدار داده بود که در غیر این صورت، بافل طالبانی فرمان حمله را صادر خواهد کرد؛ اما لاهور درخواست را رد کرده است.

منابع می‌گویند نبرد به دو محور تقسیم شده بود: محور ساختمان‌ها و اطراف لاله‌زار که به نیروهای کماندو سپرده شده بود و محور خانه لاهور و هتل لاله‌زار که به یگان‌های ضدترور واگذار شد. پس از پایان مهمات نیروهای موسوم به «دوپشک»، آن‌ها توان مقابله را از دست دادند.

همچنین گزارش‌ها حاکی است که ۳۵ نفر از نیروهای حاضر در لاله‌زار همچنان مفقود هستند و سرنوشت آنان روشن نیست. به همین دلیل، تا پایان بازجویی‌ها در قلاچوالان، ارائه هرگونه توضیح رسمی در دادگاه سلیمانیه یا از سوی طرف‌های دیگر ممنوع شده است.