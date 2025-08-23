نهمین پرونده قتل در آذربایجان غربی به سازش ختم شد

به گزارش کردپرس، ناصر عتباتی بیان کرد: فردی در شهرستان خوی مرتکب قتل عمد شده بود که با طی مراحل دادرسی حکم قصاص نفس وی صادر و با تایید دیوان عالی کشور در آستانه اجرا قرار داشت.

او ادامه داد: در راستای تلاش برای اصلاح ذات‌البین و سازش، دادستان، رئیس زندان و مددکاران زندان و هسته‌های بخشایش خوی به موضوع ورود کرده و با تلاش‌های صورت گرفته در نهایت اولیای دم به عشق امام حسین (ع) و شهدای کربلا از حق خود گذشته و به محکوم فرصت دوباره زندگی بخشیدند.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی با تقدیر از این اقدام ارزشمند اولیای دم گفت: با این گذشت در سال جاری پرونده‌های قصاصی که به سازش ختم شده به عدد ۹ رسید و امید است به برکت قلب بخشنده مردم استان و عشق آنها به اهل بیت این روند صلح و سازش ادامه یابد.