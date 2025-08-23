به گزارش کرد پرس، بهزاد شریفیپور در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: آتشسوزی در جنگلهای روستاهای بناوچله و دهره وران تحت کنترل است اما شعلههای آتش بین جنگلهای روستاهای هانه شیخان و انجیران به دلیل شیب تند و سختگذر بودن همچنان ادامه دارد.
وی افزود: وزش باد شدید در روزهای اخیر، کار را برای نیروهای منابع طبیعی و مردمی سخت کرده و تمام هم و غم ما این است که افراد غیرمتخصص وارد حریق نشده و دچار مشکل نشوند، چراکه دمای بالای ۴۰ درجه و وزش باد شدید، رفتار آتش را نامعلوم میکند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان اظهار کرد: از طریق مدیریت بحران استانداری، بالگرد درخواست کردیم که امروز در مریوان مستقر شد و از فردا عملیات اطفا هوایی کندههایی که دچار سوختگی شده و به پایین غلت می خورد، شروع خواهد شد.
شریفی پور به این هم اشاره کرد که ۵۰ تیم از نیروهای منایع طبیعی و بیش از ۶۰ نیروی مردمی، برای مهار آتش در جنگلهای مریوان تلاش میکنند، ضمن اینکه ۳۰ دمنده در اختیار این نیروها قرار گرفته است.
وی ادامه داد: هنوز میزان خسارت برآورد نشده و بعد از مهار آتش، پایش انجام و عامل حریق نیز شناسایی خواهد شد.
