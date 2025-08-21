استاندار آذربایجان غربی: نگاه ویژه ای به مشکلات پایانه های مرزی داریم

به گزارش کردپرس، امروز پنجشنبه اعضا و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با همراهی رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی از پایانه مرزی تمرچین و نوار مرزی کشور در این منطقه بازدید کردند.
استاندار آذربایجانغربی در این بازدید اظهار کرد: با اجرای برنامه های توسعه ای در مناطق مرزی استان و ایجاد فرصت های سرمایه گذاری در این مناطق ، شاهد شکوفایی و ایجاد فرصت های اشتغال در مناطق مرزی استان خواهیم بود.
او همچنین با ارائه گزارشی از روند اعزام زائران اربعین حسینی از مرز تمرچین گفت: با برنامه ریزی های انجام شده روند خروج و ورود زائران اربعین حسینی از مرز پیرانشهر بدون هیچ مشکلی انجام شد
بررسی موضوعات مرتبط با ترانزیت کالا، توسعه زیرساختها و رفع موانع احتمالی در حوزه حمل و نقل بین المللی در این پایانه های مرزی از جمله اهداف این بازدید است.
همچنین صبح امروز در بازدید رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از مرز رازی خوی بر لزوم حل سریع مشکلات و تقویت زیرساختهای این مرز استراتژیک تأکید شد. چرا این مرز به دلیل تردد بالا، نیازمند بهبود خدمات و تسهیل تردد مسافران است.
