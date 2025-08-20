مجلس باید سخنان اوجالان را بشنود / مردم می دانند چه کسانی از خون ارتزاق می کنند

به گزارش کردپرس، در حالی که کمیسیون تازه‌تأسیس «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» در مجلس ترکیه به کار خود ادامه می‌دهد، گلستان قلیچ کوچییگیت، معاون گروه پارلمانی دم‌پارتی،در سخنانی با تاکید بر این که سخنان عبدالله اوجالان رهبر در بند PKK نیز باید در مجلس ترکیه شنیده شود، گفت: «همان‌طور که قربانیان جنگ و نهادهای مدنی در این روند صلح حضور دارند، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای عبدالله اوجالان نیز باید شنیده شود.» او تأکید کرد که اوجالان همواره مجلس را به‌عنوان مرجع اصلی خطاب کرده و بدون شنیدن دیدگاه‌های او نمی‌توان فرآیند صلح را کامل کرد.

گلستان قلیچ کوچییگیت، معاون گروه پارلمانی دم‌پارتی، در توضیح آخرین تحولات، بر اهمیت شنیده‌شدن صدای گروه‌های مختلف در این روند تأکید کرد.

او گفت: «در نشست دیروز تصمیم گرفته شد که مادران صلح، مادران شنبه، انجمن حقوق بشر و بنیاد طاهر الچی در کمیسیون سخن بگویند. این موضوع مهم است چون کسانی که عزیزانشان را در جنگ از دست داده‌اند و مستقیماً قربانی خشونت شده‌اند، می‌توانند با تجربه‌های خود راهکارهای ارزشمندی ارائه دهند.»

کوچییگیت سپس به مسئله اصلی پرداخت و تأکید کرد: «همان‌طور که گروه‌های اجتماعی شنیده می‌شوند، باید دیدگاه‌های عبدالله اوجالان هم مورد توجه قرار گیرد. او بارها در پیام‌های خود مجلس را مرجع اصلی معرفی کرده است. سیاست باید مسئولیت بپذیرد و گام‌های حقوقی لازم را سریع بردارد. در این چارچوب شنیدن نظرهای اوجالان و برقراری گفت‌وگو با او اهمیت دارد.»

او همچنین به انتقادات اخیر یوکسل ارسلان، نماینده حزب خوب، واکنش نشان داد. ارسلان پیش‌تر با انتشار توییت‌هایی مدعی شده بود که در کمیسیون «فهرست مطالباتی» مطرح شده که شامل خودمختاری برای کردها و تشکیل ارتش کردی است. کوچییگیت، این ادعاها را «دروغ و تحریف آشکار واقعیت» دانست و گفت: «ما از آغاز می‌دانستیم که مخالفان روند صلح دست به عملیات روانی و اخبار جعلی خواهند زد. اما اینکه چنین ادعاهایی از سوی نماینده‌ای مطرح می‌شود که حتی عضو کمیسیون نیست و بیرون از آن ایستاده، نشان‌دهنده رویکردی مخرب به این کمیسیون است.»

نماینده ارشد دم پارتی در پایان تأکید کرد: «مردم به‌خوبی می‌دانند چه کسانی از خون و خشونت تغذیه می‌کنند و چه کسانی از صلح و برابری دفاع می‌کنند. ما این‌گونه تحریک‌ها را به وجدان عمومی مردم واگذار می‌کنیم. آینده این کشور تنها با برابری، آزادی و شنیده‌شدن همه صداها ساخته خواهد شد.»