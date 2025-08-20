به گزارش کردپرس نیروهای ضدتروریسم عراق با همکاری ائتلاف بین‌المللی و یگان‌های مقابله با تروریسم وابسته به نیروهای دمکراتیک سوریه، صبح روز چهارشنبه ۲۰ آگوست ۲۰۲۵ عملیاتی را در شهر ادلب سوریه انجام دادند.

در این عملیات، پنجمین خلیفه داعش با نام ابوحفص قرشی بازداشت شد. گفته می‌شود او با تعدادی از زنان فرانسوی که به داعش پیوسته بودند، همراه بوده است.

گزارش‌ها تأکید دارند که عملیات با دقت بسیار بالا انجام شد و نیروهای ائتلاف نیز از طریق پشتیبانی هوایی به کمک نیروهای زمینی آمدند.

به نوشتۀ شارپرس نیروهایی که در این عملیات شرکت داشتند، متشکل از دستگاه ضدتروریسم عراق، ائتلاف بین‌المللی و یگان‌های مقابله با تروریسم ق.س.د بودند که عملیات را در ادلب سوریه به اجرا گذاشتند.

بر اساس این اطلاعات، منطقه‌ای که عملیات در آن انجام شد، شهر اتمه در شمال استان ادلب سوریه بوده و در نتیجه آن، پنجمین خلیفه داعش یعنی ابوحفص القرشی به همراه چند زن فرانسوی بازداشت شده است.

همچنین گفته می‌شود ابوحفص القرشی، پنجمین خلیفه داعش، مسئول جذب نیروهای خارجی و تسهیل جابه‌جایی آن‌ها در خاک سوریه بوده است.