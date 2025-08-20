واکنش استاندار کرکوک به شاخوان عبدالله: جداسازی برق حویجه ربطی به الحاق مناطق ندارد

به گزارش کردپرس، پس از اظهارات شاخوان عبدالله، نایبرئیس دوم پارلمان عراق، مبنی بر اینکه بخشنامهای از سوی استانداری کرکوک صادر شده که بر اساس آن مناطق شوان، لیلان، پرده و داقوق به حویجه ملحق شدهاند و در این موضوع «استاندار فریب داده شده است»، ریبوار طه، استاندار کرکوک، واکنش نشان داد.
دفتر اطلاعرسانی استانداری کرکوک در بیانیهای اعلام کرد: «این بخشنامه تنها مربوط به تفکیک اداره برق حویجه از اداره کل برق کرکوک است و ارتباطی به الحاق مناطق ندارد. نماینده شاخوان عبدالله باید متن اصلی بخشنامه و موافقت نخستوزیر را منتشر کند تا سوءتفاهمی ایجاد نشود.»
در ادامه بیانیه آمده است: «رضایت محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، صرفاً به موضوع جداسازی مدیریت برق حویجه از مدیریت برق کرکوک اختصاص دارد. اگر برخی افراد بخواهند این تصمیم را به شکل دیگری تفسیر کنند، تلاش آنها فقط روی کاغذ باقی میماند و هیچ ارزش اجرایی نخواهد داشت.»
دفتر اطلاعرسانی استانداری تأکید کرد: «بهتر بود آقای شاخوان عبدالله متن بخشنامه و موافقت نخستوزیر را منتشر میکرد تا موضوع شفاف شود و هیچ برداشت نادرستی شکل نگیرد.»
این واکنش در حالی صورت گرفته که پیشتر شاخوان عبدالله در بیانیهای اعلام کرده بود بخشنامهای صادر شده که مناطق شوان، لیلان، پرده و داقوق را زیرمجموعه حویجه قرار داده و در این روند «استاندار کرکوک گمراه شده است».
