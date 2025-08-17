نیشِ سیاسی / محمد هادیفر 

کرد پرس- تقریر حاضر به دنبال توجیه برخی نارسایی‌های اجرایی در سطح ملی نیست اما باید دانسته شود برخی از این افراد که عمرشان به جنگ تحمیلی هشت ساله هم نمی‌رسد سخن از مقایسه وضعیت موجود با شرایط سال 60 و رئیس جمهور وقت به میان آورده اند سرجمع این سخنان ناسنجیده نشان از نوعی قشری گری فکری است که روانه بازار سیاست می شود.

این جریان پراکنده درک صحیحی از شرایط موجود ندارند به جای پیوستن به اتحاد با شکوه ملت ایران در شرایط کنونی، بر طبل یاس و نا امیدی می کوبند این جمع که تعلق خاصی به قدرت دارند حضور سلایق مختلف را در اداره کشور بر نمی‌تابند.

آنها که کاتولیک تر از پاپ شده اند خود را محق امورات کلی کشور می دانند که با توسل به سفسطه و جدل حتی با احتیاط از رهبری هم عبور می‌کنند. همگان می دانند آنانی که شعارشان از عملشان پیشی بگیرد حکم نفاق بر آنها صدق می کند ولی این سلطانان سخن در میدان عمل همیشه بازنده بوده اند اما هرگز به قفا باز نمی گردند و سر در گریبان تفکر فرو نمی‌برند که شأن زمان سخن و مکان محن را درک کنند.

مقایسه زمان بنی صدر با پزشکیان قیاس مع الفارق است ایجاد این شبهه توسط برخی چهره های هیجانی و احساسی صاحب تریبون که سن آنان به جنگ هم نمی ‌رسد و قیاسات نامعقول را بازتاب می دهند جفای نابخشودنی در حق ملت بزرگ و متحد ایران و حاکمیت مقتدر می‌باشد.

آنانی که بنی صدر را درک کرده اند می دانند که در زمان جنگ با اکراه یک بار لباس خاکی برای یادگاری برتن کرد در حالی که رئیس جمهور فعلی و دیگر روسای قوا و مدیران متعهد و حتی مغضوب و منزوی لباس روز نبرد برتن کردند و همپای ایران ایستادند.

اظهارات به موقع برخی از مغضوبین در اردوی دشمن تاثیرات زیادی گذاشت چون دشمن انتظار داشت با این حمله فضای1401 در کشور حاکم شود و آنان اسب خود را بر پیکر تکه پاره شده ایران بتازند ولی همین اراده های پراکنده کشور را متحد کرد .

برخی سخنان و رفتارهای قابل نقد رئیس جمهور فعلی سهویست وگرنه در صداقت رفتاری او نمی توان تردید کرد. کاملا واضح است که رفتارهای رادیکالی بعضی جریانات و افراد حقیقی و حقوقی امری مستمر است و حیات سیاسی آنان بستگی به نگاه انتقادی مستمرشان به وضعیت موجود است حتی زمانی هم که بر اریکه قدرت هستند با نگاه خلوص گرایی خود همان نقش انتقادی را ایفا می کنند .

انتصابات جدید در سطح ملی توسط رهبر معظم انقلاب حاکی از نوعی دور اندیشی و ملی نگری به مدیریت کلان کشور دارد که به مزاق مردان ناراضی هم خوش نمی‌آید در حالیکه دوست و دشمن خارج از کشور ذکاوت ایرانی ها و هوشمندی رهبر شأن را می‌ستایند و رمز موفقیت در جنگ تحمیلی اخیر را همین تصمیم به موقع با چهره های متنوع و سرمایه های نهفته کشور می دانند.

چیزی که این کودکان سیاسی و ماجراجویان احساسی آن را درک نمی‌کنند و خود را آنقدر محق می دانند که محترمانه رهبری را هم کنار می‌گذارند.

با نگاهی پدیدارشناسانه به منتقدین داخلی دو جبهه می توان قوت و ضعف ها را رصد کرد شکاف و اختلاف و انتقاد در جبهه کفر و ظلم چه حسی بما می دهد مطمن باشید این نگاه رادیکالی به شرایط موجود و سخنان ناسنجیده و نابخردانه برخی افراد حقیقی و حقوقی موجب همین حس متقابل در اردوی دشمن می شود.

کاش یک بار هم که شده این قشر همیشه ناراضی با جریان عظیم ملی و تدابیر رهبری همسویی کنند و بدانند که اقتدار ایران تنها در سایه نقادی های آنان به وجود نیامده بلکه به یمن و همت خرد ملی با تصمیمات به جا و اصولی به دست آمده است.