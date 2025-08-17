به گزارش کردپرس منبعی در دولت عراق روز یکشنبه ۱۷ آگوست ۲۰۲۵ فاش کرد که انتقال کامل نیروهای آمریکا از بغداد، پایتخت، به سمت اربیل از ماه سپتامبر آینده آغاز خواهد شد.

به نوشتۀ سایت خبری خندان، این منبع به شبکه الجزیره گفت: «ائتلاف بین‌المللی از پایگاه عین‌الاسد، فرودگاه بغداد و فرماندهی عملیات مشترک به سمت اربیل منتقل خواهد شد.»

وی تأکید کرد که انتقال نیروهای ائتلاف در ماه سپتامبر آینده انجام می‌شود و این امر در چارچوب توافق میان بغداد و واشنگتن است. همچنین توضیح داد که «مستشاران نظامی در عراق باقی خواهند ماند و این موضوع ارتباطی به خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی ندارد.»

این انتقال بر اساس توافق میان عراق و آمریکا برای پایان دادن به مأموریت ائتلاف بین‌المللی است که از سپتامبر ۲۰۲۵ آغاز می‌شود. همزمان نیروها در اربیل تا سپتامبر ۲۰۲۶ باقی خواهند ماند.