بە گزارش کردپرس دفتر اطلاع‌رسانی نخست‌وزیر عراق، پیام تبریک محمد شیاع السودانی بە مناسبت یادبود 79 سالگی تأسیس حزب دمکرات کردستان را منتشر کرد که در آن آمده است: "مبارزه حزب دموکرات کردستان و نقش محوری آن همراه با نیروهای و گروه‌های ملی در جریان‌ها و جناح‌های مختلف، در سرنگونی دیکتاتوری و مشارکت در تأسیس عراقی نوین و دموکراتیک به یادگار مانده است."

سودانی بر اهمیت تداوم تلاش‌ها برای "حفظ دستاوردهایی که برای تمامی اقشار ملتمان به دست آمده" تأکید کرد.

متن پیام:

رئیس شورای وزیران، جناب محمد شیاع السودانی، امروز شنبه، به مناسبت هفتادونهمین سالگرد تأسیس حزب دموکرات کردستان، تبریکاتی را تقدیم کرد.

در پیام تبریکی که خطاب به رئیس حزب دموکرات کردستان، جناب مسعود بارزانی، ارسال شد، ایشان مبارزه حزب دموکرات کردستان و نقش محوری آن همراه با نیروها و گروه‌های ملی در جریان‌ها و جناح‌های مختلف، در سرنگونی دیکتاتوری و مشارکت در تأسیس عراقی نوین و دموکراتیک را یادآور شد و بر اهمیت تداوم تلاش‌ها برای حفظ دستاوردهایی که برای تمامی اقشار ملتمان به دست آمده، تأکید کرد.

دفتر اطلاع‌رسانی رئیس شورای وزیران

۱۶ آگوست ۲۰۲۵