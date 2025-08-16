به گزارش کردپرس، بافل جلال طالبانی در پیامی به مسعود بارزانی به مناسبت سالگرد تأسیس حزب دمکرات کردستان، نوشته است: «به مناسبت هفتادونهمین سالگرد تأسیس حزب دمکرات کردستان، گرم‌ترین تبریکات را به شما، معاونان رئیس حزب، رهبری، اعضا و هواداران حزب دمکرات کردستان عرض می‌کنم و برای شما آرزوی موفقیت دارم.»

وی همچنین نوشته است: «بر هماهنگی و وفاق بین اتحادیه میهنی و حزب دمکرات و تمامی نیروها و احزاب سیاسی کردستانی، به منظور کار مشترک، انجام وظایف ملی و سرنوشت‌ساز، قوی‌تر کردن کیان خود و بهبود زندگی مردم عزیزمان تأکید می‌کنیم.»