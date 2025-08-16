مسعود بارزانی: اگر حزب دمکرات کردستان قدرتمند باشد، کردستان نیز قدرتمند خواهد بود

به گزارش کردپرس، بارزانی در این پیام، ضمن تبریک به کادرها، اعضا و هواداران حزب، همچنین به خانواده‌های شهدا و پیشمرگه‌های قهرمان، برای همه مردم کردستان آرامش و سربلندی آرزو کرد.

او گفت: تأسیس حزب دمکرات کردستان در ۱۶ آگوست ۱۹۴۶ ضرورتی تاریخی برای تداوم و گسترش مبارزات مردم کردستان در برابر نقشه‌های دشمنان و اشغالگران بود که می‌خواستند اراده و صدای این ملت را خاموش کنند.

بارزانی تصریح کرد که حزب دمکرات کردستان از بدو تأسیس تاکنون ابزاری برای دفاع از حقوق، هویت و موجودیت مردم کردستان بوده و همزمان وسیله‌ای برای تحقق اهداف دموکراتیک، ملی و میهنی مردم کردستان محسوب شده است.

او همچنین تأکید کرد: «در تمام مراحل، حزب دمکرات حامل پیام صلح، تقویت همزیستی، برادری و همگرایی بوده و نقش پیشتاز خود را در ایستگاه‌های مهم تاریخ سیاسی کردستان و عراق به خوبی ایفا کرده است.»

بارزانی خطاب به اعضا و هواداران حزب گفت: «حزب دمکرات کردستان حزب ارزش‌های بزرگ مردم کردستان و ادامه‌دهنده راه بارزانی است. این حزب مایه امید مردم کردستان است و همه اعضا باید با الهام از خون شهیدان، وظایف خود را در بهترین شکل انجام دهند تا موجب خدمت، آبادانی و ثبات کردستان شوند.»

او در پایان افزود: «خواستارم همه اعضای حزب دارای اراده و امیدی قوی باشند، چرا که اگر حزب دمکرات قدرتمند باشد، کردستان نیز قدرتمند خواهد بود.»

