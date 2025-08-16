تحولات سریع نظامی در مناطق تحت کنترل کردهای سوریه

به گزارش کردپرس، دیده بان حقوق بشر سوریه در گزارش هایی از روند سریع تحولات در مناطق تحت کنترل کردهای سوریه در پی عدم توافق نیروهای دموکراتیک با دولت مرکزی سوریه خبر داد. بر اساس این گزارشها، نیروهای ائتلاف بینالمللی و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در پایگاه قصرک در حومه الحسکه یک رزمایش مشترک برگزار کردند. بالگردهای نظامی نیز با پروازهای مکرر و شلیک منور در این مانور مشارکت داشتند. این تمرینها با هدف افزایش آمادگی رزمی و هماهنگی میدانی میان دو طرف انجام شده است.
همچنین یک کاروان متشکل از ۱۵ کامیون حامل سوخت، تجهیزات و بلوکهای سیمانی از اقلیم کردستان عراق از گذرگاه الولید وارد سوریه شد و به پایگاه قصرک رسید. همچنین منابع دیدهبان حقوق بشر سوریه (SOHR) گزارش دادند که دو هواپیمای باری آمریکا در پایگاه خرابالجیر در حومه رمیلان فرود آمدند و تجهیزات و سلاحهای پیشرفته تخلیه کردند.
در همین حال، شرق استان دیرالزور شاهد تنشهای امنیتی و درگیریهای شدید بود. پس از ربودهشدن چند عضو SDF توسط افراد مسلح ناشناس در شهرک غرانیج، درگیریهایی رخ داد که به کشتهشدن یکی از مهاجمان و زخمیشدن سه نفر دیگر انجامید. در جریان این رویداد شش عضو SDF نیز ربوده شدند که چهار نفر از آنان پس از دو روز آزاد شدند.
همزمان، مناطق تحت کنترل دولت موقت در غرب فرات، مواضع SDF را با خمپاره هدف قرار دادند. به دنبال آن، نیروهای دموکراتیک سوریه عملیات گستردهای برای پاکسازی منطقه آغاز کردند و شمار زیادی خودرو و تجهیزات نظامی به شرق دیرالزور اعزام شد. این نیروها همچنین دهها خانه و مقر را در مناطق مشکوک به همکاری با هستههای داعش مورد بازرسی قرار دادند.
به گفته منابع SOHR، بیش از ۱۰۰ خودروی نظامی همراه با یگانهای ویژه در این عملیات حضور داشتند و نیروهای SDF، «حاتم ابو الشقراء» فرمانده لشکر ۸۶ را متهم کردند که با پشتیبانی برخی شبهنظامیان در صدد تحریک و سازماندهی حملات علیه آنان بوده است.
