تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران امنیت غذایی را به خطر می اندازد

به گزارش کردپرس، شهین جهانگیری نماینده ارومیه در مجلس خطاب به رییس جمهور در خصوص مطالبات گندمکاران اظهار کرد: تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، انگیزه تولید را کمرنگ و امنیت غذایی کشور را به خطر می‌اندازد. گندم، ستون استقلال ماست.

او افزود: چرا باید کشاورز ما برای حقش التماس کند؟ چرا سیستمی شفاف و کارآمد برای پرداخت به موقع مطالبات گندم‌کاران نداریم؟ تأخیر در پرداخت این مطالبات، خیانت به زحمت آن‌هاست.

جهانگیری ادامه داد: جناب آقای رئیس‌جمهور، صدای گندم‌کاران را بشنوید. چرا یک اشتباه را بارها و بارها و سالها و سالها تکرار می‌کنیم و درس نمی‌گیریم؟ هر روز تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران، ضربه‌ای بزرگ به تولید ملی است. دستان پینه‌بسته آن‌ها، شایسته احترام است. کشاورز قوی یعنی کشور قوی یعنی ایران قوی.

نماینده ارومیه گفت: ما به گندم‌کاران مدیونیم. آن‌ها نان می‌کارند، ما مدیونشان هستیم.وقت آن است که یک‌بار برای همیشه، تدبیر کنیم. جناب آقای رئیس‌جمهور، گره مطالبات گندم‌کاران را شما باز کنید. شما نیک می دانید که عدالت برای کشاورز، یعنی امنیت برای همه. صدای کشاورزان را بشنویم و حقشان را به موقع ادا کنیم. نان روی سفره، مدیون زحمت آن‌هاست.

جهانگیری افزود: جناب آقای رئیس‌جمهور، نگذاریم گندمکار ما شرمنده ی خانواده ی خود شود. به وزارت جهاد کشاورزی امیدی نیست، شما تدبیر کنید که تدبیر شما، امید کشاورز و گندمکار است.