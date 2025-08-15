به گزارش کردپرس، ماردین در کردستان ترکیه با پیشینهٔ مذهبی و معماری منحصربه‌فردش، در مسیر تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های اصلی گردشگری ترکیه گام‌های تازه‌ای برداشته است. بنا بر آمار رسمی، سال گذشته حدود ۸۵۰ هزار نفر در این شهر اقامت داشتند و تنها در شش‌ماه نخست امسال، نزدیک به ۷۰۰ هزار اقامت ثبت شده است. هم‌زمان، شهر با برخورداری از نزدیک به ۱۰۰ هتل و حدود ۲۲ هزار تخت، در بسیاری از دوره‌ها به اشغال کامل ظرفیت رسیده است؛ موضوعی که مسئولان را به توسعهٔ ظرفیت از طریق هتل‌های زنجیره‌ای و تبدیل عمارت‌های تاریخی به اقامتگاه تشویق کرده است.

اوزگور گورگور، نایب‌رئیس «اتحادیهٔ آژانس‌های مسافرتی و هتل‌داران مزوپوتامیا» (METOSAD) و رئیس «انجمن گردشگری و هتل‌داران ماردین»، در گفتگو با بخش ترکی آناتولی، با اشاره به رکوردشکنی شش‌ماهه گفت: «نزدیک به ۷۰۰ هزار شب‌اقامت و حدود ۲ میلیون ورود و خروج ثبت شده است. به‌ویژه در تعطیلات بلندمدت با تراکم بی‌سابقه روبه‌رو بودیم و اکنون برای ماه‌های سپتامبر تا دسامبر نیز تقاضا بسیار بالاست؛ بدون رزرو قبلی عملاً جایی پیدا نمی‌شود.» او تأکید کرد که حضور گروه‌های تولید سریال‌ها نیز توجه‌ها را به ماردین جلب کرده و افزود: فضای امن‌تر در کشور به رشد گردشگری شهر و منطقه کمک کرده است.

به‌گفتهٔ گورگور، پرشدن ظرفیت فعلی گاه باعث می‌شود بخشی از گردشگران ناچار به اقامت در شهرهای اطراف شوند. از این‌رو، در کنار توسعهٔ هتل‌های پنج‌ستاره و زنجیره‌ای، روند مرمت و تبدیل عمارت‌های تاریخی شتاب گرفته است. او با بیان این‌که «هدف‌گذاری امسال ۱٫۵ میلیون شب‌اقامت و با احتساب بازدیدهای یک‌روزه حدود ۵ میلیون گردشگر است»، توضیح داد: «اکنون مجموع تأسیسات اقامتی به حدود ۱۰۰ واحد رسیده و با پروژه‌های در دست اجرا تلاش می‌کنیم ظرفیت تخت را به حدود ۴۰ هزار برسانیم. در حال حاضر ۴ شرکت بزرگ برای سرمایه‌گذاری برنامه دارند که ۲ مورد از آن‌ها هتل پنج‌ستاره است. برای عمارت‌ها نیز طرح‌های جدی به ادارهٔ رُلُوه و آثار تاریخی ارائه شده و طی شش ماه اخیر برای مرمت و تبدیل ۲۵ عمارت به هتل درخواست ثبت شده است.»

عبیدین کزو، یکی از سرمایه‌گذاران، گفت حدود ۶ سال پیش یک عمارت ۶‌اتاقه با ۲۱ تخت را به هتل تبدیل کرده و اکنون با توجه به تقاضای بالا، مرمت یک عمارت تاریخی ۱۰‌اتاقهٔ دیگر را آغاز کرده‌اند: «اگر همه‌چیز طبق برنامه پیش برود، هتل جدید را تا یک ماه آینده افتتاح می‌کنیم.»

گلستان یاشار، مدیر یکی از این هتل‌ـ‌عمارت‌ها، نیز با اشاره به رشد تقاضا گفت: «مهمانان به‌خاطر حال‌وهوای خاص ماردین، اقامت در عمارت‌های تاریخی با اتاق‌های سنگی را ترجیح می‌دهند و با رضایت شهر را ترک می‌کنند. منتظر مهمانان تازه هستیم—بفرمایید، بیایید!»

با تداوم این روند، ماردین امیدوار است جایگاه خود را به‌عنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگری کشور تثبیت کند و به‌قول فعالان این حوزه، «ستارهٔ شهر» در سال‌های پیش رو بیش از پیش بدرخشد.