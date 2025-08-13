۱۷۰۰ میلیارد تومان به حساب گندم کاران کردستان واریز شد

به گزارش کرد پرس، سعدی نقشبندی در گفت و گو با خبرنگاران با تأکید بر تلاش سازمان برای پرداخت به موقع بهای دسترنج کشاورزان، گفت: تا پایان روز ۲۱ مرداد، ۷۶۹ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان توسط مراکز خرید استان جمع آوری شده که بخشی به خارج استان منتقل و باقی در سیلوهای مکانیزه ذخیره شده است.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد با همکاری ارکان تصمیم گیری، دستگاه های اجرایی و نمایندگان مجلس، پرداخت باقی مانده مطالبات کشاورزان در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود؛ چرا که این اقدام می تواند روند تأمین مالی کشاورزان و تقویت امنیت غذایی استان را تضمین کند.