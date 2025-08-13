آزادی نزدیک به ۸ هزار زندانی در عراق با اجرای قانون عفو عمومی

به گزارش کردپرس، وزارت دادگستری عراق اعلام کرد که شمار زندانیانی که طبق قانون «عفو عمومی» آزاد شدهاند به نزدیک ۸ هزار نفر در سراسر مراکز اصلاحی کشور رسیده است.
بر اساس این قانون و پس از طی مراحل قانونی و بررسیهای امنیتی، ۷ هزار و ۹۹۵ زندانی از زندانهای عراق آزاد شدهاند. این عفو شامل زندانیان زن و مردی میشود که شرایط قانونی لازم را داشته باشند و در استانهای مختلف عراق محبوس بودهاند.
وزارت دادگستری تأکید کرد اجرای قانون عفو عمومی در چارچوب پایبندی به اصول عدالت و ایجاد فرصتهای بازگشت به جامعه انجام میشود و نظارت بر روند اجرای این قانون با شفافیت و دقت ادامه دارد.
نظر شما