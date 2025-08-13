۲۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۱:۵۷

آزادی نزدیک به ۸ هزار زندانی در عراق با اجرای قانون عفو عمومی

سرویس عراق و اقلیم کردستان- وزارت دادگستری عراق اعلام کرد نزدیک به ۸ هزار زندانی پس از بررسی‌های قانونی و امنیتی آزاد شده‌اند.

به گزارش کردپرس، وزارت دادگستری عراق اعلام کرد که شمار زندانیانی که طبق قانون «عفو عمومی» آزاد شده‌اند به نزدیک ۸ هزار نفر در سراسر مراکز اصلاحی کشور رسیده است.

بر اساس این قانون و پس از طی مراحل قانونی و بررسی‌های امنیتی، ۷ هزار و ۹۹۵ زندانی از زندان‌های عراق آزاد شده‌اند. این عفو شامل زندانیان زن و مردی می‌شود که شرایط قانونی لازم را داشته باشند و در استان‌های مختلف عراق محبوس بوده‌اند.

وزارت دادگستری تأکید کرد اجرای قانون عفو عمومی در چارچوب پایبندی به اصول عدالت و ایجاد فرصت‌های بازگشت به جامعه انجام می‌شود و نظارت بر روند اجرای این قانون با شفافیت و دقت ادامه دارد.

