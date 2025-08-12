آغاز پروژه های جدید نهضت ملی مسکن، منوط به تعهد قطعی دستگاه های خدمات رسان است

جهانگیر الیاسی در گفت و گو با خبرنگار کرد پرس، گفت: آغاز پروژه های جدید برای ۸ تا ۱۲ هزار خانوار دیگر، منوط به تعهد قطعی دستگاه های خدمات رسان برای اجرای همزمان آب، فاضلاب، برق و گاز است.

او با تأکید بر این که سیاست دو سال اخیر ما پرهیز از آپارتمان سازی و تمرکز بر واگذاری زمین به صورت گروهی و فردی است، افزود: در سایت های آماده سازی شده، قطعات تفکیک و با رعایت کامل ضوابط شهرسازی و معماری از جمله سرانه فضای سبز، آموزشی و اداری، تحویل متقاضیان می شود تا خودشان مدیریت ساخت را بر عهده بگیرند، این رویکرد باعث جلوگیری از توقف پروژه ها به علت بدحسابی برخی واحدها در مجتمع های بزرگ می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کردستان با اشاره به تأمین زمین در سنندج، سقز، بیجار، قروه و کامیاران، اظهار کرد: در سقز، برنامه ساخت ۵۶۰۰ واحد بود اما تاکنون ۶۴۰۰ واحد آغاز شده و ظرفیت ۸ هزار واحد دیگر نیز فراهم شده است.

الیاسی با بیان اینکه در بیجار تمام برنامه دولت محقق شده و در کامیاران و قروه نیز صدها خانوار ساماندهی شده اند، ادامه داد: با این حال در مریوان و بانه همچنان مشکل زمین داریم؛ در مریوان به دلیل نوعیت کشاورزی و جنگلی اراضی و ممنوعیت گسترش به سمت مرز، امکان توسعه محدود است و باید برای ۷ هزار خانوار اجاره نشین مسکن تأمین کنیم.

او با انتقاد از ساخت وسازهای غیرمجاز در مریوان که منجر به ایجاد معابر باریک و ساختمان های چند طبقه بدون نظارت شده است، هشدار داد: در صورت وقوع زلزله، خسارات این بافت های جدید غیرقانونی حتی از بافت فرسوده قدیمی هم بیشتر خواهد بود.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان با بیان اینکه تأمین زمین یک مقوله چندوجهی و نیازمند همکاری جهاد کشاورزی، امور آب، محیط زیست و سازمان برنامه ریزی استان است، یادآور شد: در مواردی دو سال برای الحاق زمین به محدوده شهری تلاش می کنیم اما به دلیل رد مصوبه، تمام زحمات از بین می رود.

الیاسی همچنین به چالش های مالی اشاره کرد و بیان کرد: کاهش ارزش تسهیلات بانکی و ناتوانی برخی متقاضیان در پرداخت به موقع آورده، باعث طولانی شدن پروژه ها و افزایش هزینه ها می شود؛ خواهش ما این است که متقاضیان بدانند فشار مالی کوتاه مدت، به نفع تسریع پروژه و جلوگیری از تورم سنواتی است.

او از بخشنامه جدید دولت برای حمایت از دهک های ۱ تا ۴ خبر داد و گفت: در پروژه هایی که پیشرفت فیزیکی آنها به ۷۰ درصد برسد، وزارت راه و شهرسازی هزینه تکمیل را پرداخت کرده و بعد از تحویل، مبلغ را به صورت قرض الحسنه ۱۵ ساله از متقاضیان دریافت می کند که این اقدام، آورده آنها را در مراحل پایانی کاهش می دهد.