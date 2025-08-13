سیگنال وحدت؛ ترکمن های سُنی دست استاندار شیعه را فشردند /امیرفهد هاشمی

کردپرس - در روزهایی که میلیون‌ها عاشق امام حسین(ع) از سراسر جهان به سوی کربلا روانه‌اند، حضور احمد کرمی، استاندار ایلام، در موکب ترکمن‌های اهل‌سنت، تصویری بی‌بدیل از وحدت شیعه و سنی را به نمایش گذاشت، این موکب که با شور حسینی و احترام به شعائر عاشورا برپا شده، نشان داد که محبت به سیدالشهدا(ع) فراتر از اختلافات مذهبی، قلوب همه مسلمانان را به هم پیوند می‌دهد.

لباس ترکمنی بر تن استاندار؛ نماد احترام متقابل

در این دیدار، میزبانان ترکمن با پوشاندن لباس اصیل ترکمنی به قامت استاندار ایلام و فشردن و بالابردن دست او، پیامی آشکار از برادری و همبستگی ملی مخابره کردند.

این صحنه نمادین، یادآور این حقیقت است که عشق به امام حسین(ع) زبان مشترک تمام مذاهب اسلامی است.

مدیریت جهادی در میدان خدمت به زائران

کرمی در روزهای منتهی به اربعین، به صورت شبانه‌روزی در پایانه مرزی مهران حضور دارد و شخصاً روند خدمات‌رسانی به زائران را پیگیری می‌کند.

از نظارت بر زیرساخت‌های حمل‌ونقل گرفته تا رسیدگی به مسائل بهداشتی، امنیتی و رفاهی.

اقدامات او باعث شده مرز مهران—به عنوان پرترددترین گذرگاه زائران اربعین—در شرایط مطلوب قرار گیرد.

الگویی برای همگرایی اقوام و مذاهب

این حضور نمادین در موکب ترکمن‌های سنی، علاوه بر تقویت پیوندهای اجتماعی، الگویی از تعامل سازنده و احترام متقابل میان اقوام و مذاهب ایران ارائه داد؛ الگویی که می‌تواند وحدت ملی را در بزنگاه‌های مهم تاریخی و مذهبی بیش از پیش تحکیم بخشد.

این روزها شیعه و سنی در مرز مهران گردهم آمده اند تا پیام وحدت بخش بین خود را به افواه عمومی دنیا مخابره کنند که مسلمان در راه اعتلای دین اسلام و اشاعه آرمان‌ها هیچ اختلافی ندارند و آنچه هر از گاهی در ژئوپولتیک منطقه اتفاق می افتد تفرقه دشمنان اسلام در ماورای سیاست‌های فتنه انگیزانه است.

آری این روزها دست وحدت در مسیر کربلا بالاست و این همان سیگنال وحدت بخشی است که نماینده عالی دولت در استان بعنوان خادم الزوار با مدیریت میدانی و با تواضع تمام در فراهم نمودن این بستر اهتمام جدی دارد.