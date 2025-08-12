تلاش سوریه برای احیای خط لوله قدیمی کرکوک – بانیاس

به گزارش کردپرس، خبرگزاری های عراقی از سفر محمد البشیر، وزیر انرژی دولت موقت سوریه به عراق خبر داده اند که یکی از اهداف آن گفتگو درباره طرح‌های بازسازی این خط لوله است.

به نوشته مجله اویل پرایس، برای دمشق، اتصال دوباره به شبکه نفتی عراق می‌تواند به معنای درآمد حیاتی از محل ترانزیت، کاهش وابستگی به واردات دریایی پرهزینه، و احیای جایگاه این کشور به‌عنوان یک مرکز انرژی منطقه‌ای باشد. برای بغداد نیز، بازگشایی این مسیر، یک گزینه صادراتی جایگزین به اروپا فراهم می‌کند که با دور زدن گلوگاه تنگه هرمز، وابستگی به خطوط لوله عبوری از ترکیه را کاهش می‌دهد؛ موضوعی که شفق‌نیوز نیز بر آن تأکید کرده است.

این پیشنهاد در حالی مطرح می‌شود که سوریه پس از اسد در حال عبور از یک برهه ژئوپلیتیکی متحول است. قدرت‌های منطقه‌ای از جمله ترکیه، ایران و کشورهای خلیج فارس در حال بازتنظیم راهبردهای خود هستند و پایتخت‌های غربی نیز در حال بررسی چگونگی تعامل با شرایط جدید، بدون واگذاری میدان به رقبای خود می‌باشند. کارشناسان به Yetkin Report گفته‌اند که احیای خط لوله کرکوک – بانیاس می‌تواند اهرم فشار آنکارا بر صادرات نفت عراق را تضعیف کرده و جریان انرژی در مدیترانه را دگرگون کند.

احیای این خط لوله همچنین ممکن است پیامدهای مهمی برای روابط بغداد با حکومت اقلیم کردستان عراق داشته باشد. بیش از دو سال است که صادرات نفت شمال عراق به دلیل تعطیلی خط لوله عراق – ترکیه به بندر جیهان متوقف شده است؛ مسیری که از مناطق تحت کنترل اقلیم می‌گذرد.

مسیر فعال به بانیاس، برای بغداد یک گذرگاه صادراتی شمالی ایجاد می‌کند که هم از زیرساخت‌های تحت کنترل اقلیم و هم از خاک ترکیه عبور نمی‌کند. تحلیلگران می‌گویند این تغییر می‌تواند قدرت چانه‌زنی اربیل در مذاکرات بودجه را کاهش داده و معادله صادرات عراق را به سمت همکاری با سوریه سوق دهد. همچنین ممکن است تنش‌ها را افزایش دهد، به‌ویژه اگر بغداد تلاش کند نفت میادین مورد مناقشه در کرکوک و نینوا را بدون رضایت اقلیم از طریق سوریه صادر کند.