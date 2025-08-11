۲۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۴

کردستان دومین استان خرید تضمینی گندم در کشور شد

سرویس کردستان - سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی کردستان اعلام کرد که از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش از ۷۵۲ هزار تن گندم به ارزش بیش از ۱۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به صورت تضمینی از کشاورزان این استان خریداری شده که معادل ۱۰ درصد خرید کل کشور است.

به گزارش کرد پرس، موسی آرتن در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: از اول تیرماه تا امروز، ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان کردستان به بیش از ۱۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده؛ اما تاکنون هیچ مبلغی به حساب کشاورزان واریز نشده و چک لیست ۱۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از مطالبات آنان تحویل بانک عامل (کشاورزی) شده است.

او با اشاره به سهم بالای کردستان در تأمین گندم کشور، افزود: بیشترین میزان خرید مربوط به شهرستان بیجار با ۲۰۰ هزار و ۶۲۷ تن بوده است؛ پس از آن شهرستان های قروه با ۱۲۶ هزار و ۸۶۹ تن، دیواندره ۱۲۴ هزار و ۱۶ تن، دهگلان ۱۱۳ هزار و ۵۸۸ تن و سقز ۱۰۷ هزار و ۹۵۱ تن قرار دارند.

سرپرست شرکت غله کردستان اظهار کرد: در کامیاران ۵۱ هزار و ۳۸۱ تن، سنندج ۱۷ هزار و ۸۷۹ تن، بانه چهار هزار و ۴۳۳ تن، مریوان سه هزار و ۹۶۴ تن و سروآباد هزار و ۵۳۳ تن گندم خریداری شده است.

آرتن تعداد مراکز خرید تضمینی در استان را ۸۲ مرکز اعلام کرد و ادامه داد: کل گندم خریداری شده در قالب ۲۰۵ هزار و ۲۵۰ محموله توسط ۷۰ هزار و ۹۳۹ کشاورز به مراکز خرید تحویل داده شده است.

او با اشاره به ارسال بخشی از گندم استان به دیگر نقاط کشور، یادآور شد: تا امروز ۲۸۱ هزار تن گندم به استان های هرمزگان، آذربایجان شرقی، مازندران، گیلان، قم، یزد، چهارمحال وبختیاری، تهران و بوشهر حمل شده که ۶۸ هزار تن آن به کارخانجات داخل استان و ۷ هزار و ۶۰۰ تن از طریق خطوط ریلی جابه جا شده است.

سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی کردستان بیان کرد: برای سومین سال پیاپی، پس از خوزستان، رتبه دوم خرید تضمینی گندم کشور را به دست آورده ایم.

