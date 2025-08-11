کردستان دومین استان خرید تضمینی گندم در کشور شد

به گزارش کرد پرس، موسی آرتن در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: از اول تیرماه تا امروز، ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان کردستان به بیش از ۱۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده؛ اما تاکنون هیچ مبلغی به حساب کشاورزان واریز نشده و چک لیست ۱۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از مطالبات آنان تحویل بانک عامل (کشاورزی) شده است.

او با اشاره به سهم بالای کردستان در تأمین گندم کشور، افزود: بیشترین میزان خرید مربوط به شهرستان بیجار با ۲۰۰ هزار و ۶۲۷ تن بوده است؛ پس از آن شهرستان های قروه با ۱۲۶ هزار و ۸۶۹ تن، دیواندره ۱۲۴ هزار و ۱۶ تن، دهگلان ۱۱۳ هزار و ۵۸۸ تن و سقز ۱۰۷ هزار و ۹۵۱ تن قرار دارند.

سرپرست شرکت غله کردستان اظهار کرد: در کامیاران ۵۱ هزار و ۳۸۱ تن، سنندج ۱۷ هزار و ۸۷۹ تن، بانه چهار هزار و ۴۳۳ تن، مریوان سه هزار و ۹۶۴ تن و سروآباد هزار و ۵۳۳ تن گندم خریداری شده است.

آرتن تعداد مراکز خرید تضمینی در استان را ۸۲ مرکز اعلام کرد و ادامه داد: کل گندم خریداری شده در قالب ۲۰۵ هزار و ۲۵۰ محموله توسط ۷۰ هزار و ۹۳۹ کشاورز به مراکز خرید تحویل داده شده است.

او با اشاره به ارسال بخشی از گندم استان به دیگر نقاط کشور، یادآور شد: تا امروز ۲۸۱ هزار تن گندم به استان های هرمزگان، آذربایجان شرقی، مازندران، گیلان، قم، یزد، چهارمحال وبختیاری، تهران و بوشهر حمل شده که ۶۸ هزار تن آن به کارخانجات داخل استان و ۷ هزار و ۶۰۰ تن از طریق خطوط ریلی جابه جا شده است.

سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی کردستان بیان کرد: برای سومین سال پیاپی، پس از خوزستان، رتبه دوم خرید تضمینی گندم کشور را به دست آورده ایم.