غیبت موضوع حقوق کامندان اقلیم در دستورکار و بیانیه پایانی نشست دولت عراق

به گزارش کردپرس، نشست روز یکشنبه ۱۰ آگوست هیئت وزیران عراق بدون هیچ تصمیمی درباره حقوق کارمندان اقلیم کردستان پایان یافت.

بر اساس گزارش‌ها، حتی در دستورکار و بیانیه پایانی جلسه نیز هیچ اشاره‌ای به حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران اقلیم نشده است، در حالی که وزرا و مسئولان کُرد نیز در جلسه حضور داشتند.

یک منبع در وزارت دارایی و اقتصاد اقلیم کردستان اعلام کرد: هیچ مبلغی از سوی وزارت دارایی عراق به اقلیم ارسال نشده است. این در حالی است که برخی رسانه‌های اقلیم پیش از جلسه هیئت وزیران عراق گزارش داده بودند که اربیل ۱۲۰ میلیارد دینار از درآمدهای غیرنفتی را به بغداد ارسال می‌کند و سپس هیئت وزیران عراق با ارسال حقوق ماه ژوئن موافقت کرده و درباره حقوق ماه‌های بعد گفت‌وگو خواهد کرد.

عدم پرداخت حقوق کارمندان اقلیم در حالی ادامه دارد که کمیته‌های مشترک، گزارش خود درباره اجرای توافق نفت در برابر حقوق میان اربیل و بغداد را به هیئت وزیران عراق ارائه کرده‌اند.