١٨٤ هکتار از مراتع بوکان در آتش سوخت

به گزارش کردپرس، محمد امین پور در این باره افزود: در روزهای گذشته در سه منطقه روستایی شامل روستای محمودآباد و جمبوغه با ۸۲ هکتار مساحت، توکماکندی با ۱۰ هکتار مساحت و اینگیجه با چهار هکتار مساحت روی داد.
او اضافه کرد: این آتشسوزیها با همکاری عوامل آتشنشانی بوکان، جوامع محلی و ماموران یگان حفاظت این اداره مهار و از گسترش آن به سایر مناطق جلوگیری شد ولی متاسفانه بخش زیادی از پوشش گیاهی مراتع، درختان و درخچهها در آتش سوخت و خسارت جبران ناپذیری به مراتع وارد شد.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بوکان با اشاره به اینکه این سومین مورد آتش سوزی گسترده در این شهرستان طی چند هفته اخیر است،بیان کرد: هفته گذشته نیز ۸۸ هکتار از مراتع روستاهای داشاغل، یاسیکند و دراغ این شهرستان طعمه حریق شده بود.
او از مردم و دوستداران طبیعت خواست تا در صورت مشاهده تخریب منابع طبیعی و قاچاق هرگونه فرآوردههای جنگلی و مرتعی توسط افراد سودجو و فرصتطلب با شماره ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.
