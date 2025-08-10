راهنمای کامل استفاده از سرویس در محل کرمان موتور بدون نیاز به تعمیرگاه

در این راهنما قدم‌به‌قدم می‌بینید که سرویس در محل چیست و چه تفاوتی با مراجعه به تعمیرگاه دارد، چه خودروهایی تحت پوشش قرار می‌گیرند، مراحل درخواست چگونه است و این خدمت برای رانندگان پرمشغله یا سفرهای بین‌شهری چه مزیتی دارد. از 16 تا 24 مرداد، با طرح ویژه اربعین، این خدمات به‌ویژه در مسیرهای پر تردد زائران به راحتی در دسترس قرار می‌گیرد و شما می‌توانید از آن بهره‌مند شوید. در پایان هم می‌خوانید که برای استفاده از خدمات سرویس در محل کرمان موتور دقیقاً چه کاری باید انجام دهید.

سرویس در محل چیست و چه تفاوتی با مراجعه به تعمیرگاه دارد؟

سرویس در محل راهکاری است که کرمان موتور برای رانندگانی ارائه می‌کند که نمی‌خواهند زمان خود را در مسیر و صف تعمیرگاه از دست بدهند. در این روش همان سرویس‌های دوره‌ای که در نمایندگی انجام می‌شود، شامل تعویض و بازبینی قطعات مصرفی و کنترل‌های استاندارد، توسط تکنسین‌های آموزش‌دیده و با قطعات مورد تأیید، در محل انتخابی مشتری انجام می‌گیرد. به این ترتیب بدون جابه‌جایی خودرو، سرویس کامل و اصولی دریافت می‌کنید.

تفاوت اصلی این خدمت با مراجعه حضوری در آزادی انتخاب زمان و مکان است. مشتری می‌تواند محل انجام سرویس را مشخص کند و تیم خدمات با تجهیزات کامل در همان آدرس حاضر شود. ثبت درخواست نیز از طریق اپلیکیشن یا سامانه نوبت‌دهی آنلاین انجام می‌شود. برای رانندگان پرمشغله یا افرادی که در سفرهای بین‌شهری هستند، استفاده از خدمات سرویس در محل کرمان موتور یعنی انجام سرویس به موقع با کیفیت نمایندگی و بدون اختلال در برنامه روزانه.

موضوع سرویس در محل مراجعه به نمایندگی محل انجام آدرس انتخابی مشتری فضای تعمیرگاه نوع کار سرویس‌های دوره‌ای مطابق استاندارد کرمان موتور سرویس‌های دوره‌ای در نمایندگی اجرا تکنسین‌های آموزش‌دیده تکنسین‌های نمایندگی مزیت حذف رفت‌وآمد و صرفه‌جویی در زمان دسترسی به تجهیزات ثابت تعمیرگاهی پوشش جغرافیایی کلان‌شهرها نمایندگی‌های سراسر کشور

چه خودروهایی شامل خدمات سرویس در محل کرمان موتور می‌شوند؟

سرویس در محل کرمان موتور محدود به یک یا دو مدل خاص نیست و بخش قابل‌توجهی از محصولات این برند را پوشش می‌دهد. اگر مالک یکی از خودروهای خانواده KMC یا JAC باشید، می‌توانید مطمئن باشید که سرویس‌های دوره‌ای شما در همان محل دلخواه و با همان کیفیت نمایندگی انجام خواهد شد.

مدل‌هایی مانند KMC A5، KMC K7، KMC T8 و T9، همچنین JAC S3، JAC S5 Turbo GDI و JAC J4 از جمله خودروهایی هستند که در فهرست رسمی این خدمت قرار دارند. حتی مدل‌هایی مثل BAC X3 هم مشمول این طرح می‌شوند. بنابراین کافی است خودرو شما در این لیست باشد تا بتوانید بدون مراجعه حضوری، از مزایای استفاده از خدمات سرویس در محل کرمان موتور بهره ببرید.

مراحل درخواست سرویس در محل کرمان موتور

اگر شهر محل زندگی‌تان در فهرست مناطق تحت پوشش باشد، ثبت درخواست سرویس در محل کار ساده‌ای است. سه راه پیش رو دارید: استفاده از اپلیکیشن امداد کرمان موتور، مراجعه به سامانه نوبت‌دهی آنلاین شرکت خدمات و تجارت بم خودرو یا تماس با مرکز خدمات.

پس از انتخاب سرویس در محل و ثبت نوبت، تیم فنی با تجهیزات کامل در آدرس مشخص‌شده حاضر می‌شود و همه مراحل با قطعات مورد تأیید و توسط تکنسین‌های آموزش‌دیده اجرا می‌شود تا تجربه‌ای هم‌سطح مراجعه حضوری، اما بدون رفت‌وآمد، داشته باشید.

مزایای استفاده از این سرویس برای رانندگان مشغول و سفرهای بین‌شهری

برای سفرهای جاده‌ای هم خیال‌تان آسوده باشد. این خدمت در چند کلان‌شهر ارائه می‌شود و می‌توانید سرویس دوره‌ای را در مسیر یا مقصد انجام دهید و برنامه سفر را به‌هم نزنید. انجام کار طبق دستورالعمل‌های رسمی و یکسان با نمایندگی باعث می‌شود نگهداری خودرو از روال استاندارد خارج نشود و ریسک‌های ناشی از تأخیر سرویس کاهش یابد. اگر در مسیر پرسشی داشتید، پشتیبانی رسمی پاسخگوست و در صورت نیاز ثبت درخواست از طریق سامانه و اپلیکیشن انجام می‌شود. این رویکرد، استفاده از خدمات سرویس در محل کرمان موتور را برای رانندگان پرمشغله و مسافران بین‌شهری به انتخابی عملی تبدیل می‌کند.

همان‌طور که یکی از رانندگان KMC T8 می‌گوید: «سرویس دوره‌ای‌ام را در محل انجام دادم، همه مراحل دقیق بود و حتی یک ساعت هم وقت نگرفت.» مسافر دیگری هم تجربه مشابهی دارد: «در سفر اصفهان بودم، نوبت سرویس را همان‌جا رزرو کردم و تیم دقیقاً در زمان هماهنگ‌شده رسید.» حتی پیش از یک سفر شمال، مشتری دیگری گفته: «با مشاوره فنی تماس گرفتم، راهنمایی کامل دادند و همان‌جا نوبت سرویس در محل را ثبت کردند.» این تجربه‌ها نشان می‌دهد استفاده از خدمات سرویس در محل کرمان موتور برای رانندگان پرمشغله و مسافران بین‌شهری انتخابی مطمئن و کاربردی است.

چطور می‌توانیم همین حالا درخواست بدهیم؟

برای ثبت درخواست سرویس در محل، دو مسیر اصلی پیش رو دارید. نخست استفاده از اپلیکیشن امداد کرمان موتور است که در آن می‌توانید نوع سرویس، آدرس، زمان دلخواه و مدل خودرو را ثبت کنید. دوم تماس با مرکز خدمات به شماره ۴۲۷۲۴-۰۲۱ است که کارشناسان، ثبت نوبت را برایتان انجام می‌دهند.

پس از رزرو، زمان سرویس به شما اعلام می‌شود و در موعد مقرر تکنسین آموزش‌دیده به آدرس تعیین‌شده می‌آید. تمام مراحل سرویس دوره‌ای طبق استاندارد نمایندگی و با قطعات مورد تأیید انجام می‌شود تا تجربه استفاده از خدمات سرویس در محل کرمان موتور بدون نیاز به مراجعه حضوری فراهم شود.

سوالات متداول

سرویس در محل دقیقاً چه کاری انجام می‌دهد؟

سرویس‌های دوره‌ای خودرو با همان استاندارد نمایندگی و توسط تکنسین‌های آموزش‌دیده، در آدرسی که شما تعیین می‌کنید انجام می‌شود. قطعات مورد استفاده، تأییدشده و رویه اجرا همان رویه نمایندگی است.

این خدمت در چه شهرهایی فعال است؟

در حال حاضر برای تهران، کرج، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، رشت، اردبیل، اهواز، قزوین، بابل، زنجان و کرمان ارائه می‌شود. فهرست شهرها بر اساس اعلام رسمی به‌روزرسانی می‌شود.

چطور همین حالا درخواست بدهم؟

از اپلیکیشن امداد کرمان موتور بخش درخواست امداد و سرویس در محل را انتخاب کنید یا با شماره ۰۲۱۴۲۷۲۴ تماس بگیرید تا ثبت نوبت انجام شود. هر دو مسیر رسمی هستند.

کدام خودروها تحت پوشش‌اند؟

همه محصولات تحت پوشش کرمان موتور، به‌ویژه خانواده‌های KMC و JAC. نمونه‌هایی مثل KMC A5، K7، T8 و T9 و نیز JAC S3 و J4 در فهرست رسمی دیده می‌شوند. برای این مدل‌ها، استفاده از خدمات سرویس در محل کرمان موتور قابل انجام است.

سرویس در محل روی گارانتی اثر دارد؟

با توجه به اینکه سرویس در محل در چارچوب شبکه رسمی و مطابق رویه نمایندگی انجام می‌شود، الزام‌های گارانتی رعایت می‌شود و ماهیت کار با نمایندگی یکسان است. این جمع‌بندی بر پایه توضیح رسمی درباره یکسان بودن اقدامات سرویس در محل با خدمات نمایندگی است.