به گزارش کردپرس، در حالی که سه سال از کشته‌شدن شیمه سنجر یکی از اعضای حزب کارگران کردستان (PKK) در حمله شیمیایی ارتش ترکیه به منطقه چیارش در زاپ می‌گذرد، رسانه‌های نزدیک به حزب عدالت و توسعه (AKP) و حزب دموکرات کردستان (KDP) سخنان مادر او را که خطاب به دختر جان‌باخته‌اش گفته «تسلیم شو» به تیتر اصلی خود تبدیل کردند.

به نوشته مزوپوتامیا، رسانه‌های وابسته به حزب عدالت و توسعه (AKP) و حزب دموکرات کردستان (KDP) اظهارات مادر شیمه سنجر، گریلای یگان‌های زنان آزادی (YJA Star) را که در سال ۲۰۲۲ در حمله شیمیایی ارتش ترکیه در منطقه چیارش زاپ کشته شده است، به شکل گسترده منتشر کردند. این رسانه‌ها خطاب به فردی که سه سال پیش جان باخته است عبارت «تسلیم شو» را به تیتر اصلی خود تبدیل کردند.

با وجود آغاز «فرایند صلح و جامعه دموکراتیک»، دولت ترکیه از سال ۲۰۱۹ سیاست هدایت خانواده‌های اعضای HPG (شاخته نظامی PKK) را به مقابل دفاتر حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) و دم پارتی، ادامه می‌دهد. در تازه‌ترین اقدام، گروهی از این خانواده‌ها با سازماندهی دولت و حاکمیت، به سوی دفتر دم پارتی در وان راهپیمایی کردند. در این تجمع خانواده برخی از گریلاهای کشته‌شده در حملات شیمیایی ارتش ترکیه نیز حضور داشتند و فراخوان «تسلیم شو» دادند.

یکی از چهره‌های جلب توجه‌کننده در این تجمع، نازلی سنجر، مادر شیمه سنجر با نام سازمانی «شِردا سوسن»، بود که در گفت‌وگو با خبرگزاری دمیر اورن (DHA) (یکی از رسانه های نردیک به AKP) خطاب به دخترش که چند سال‌ پیش کشته شده بود، گفت: «تسلیم شو». این در حالی است که شیمه همراه با هفت گریلای دیگر در حمله شیمیایی آوریل ۲۰۲۲ ارتش ترکیه به چیارش جان باخت. مرکز رسانه‌ای HPG در ۲۱ می ۲۰۲۲ خبر کشته‌شدن این هشت گریلا را اعلام کرده بود.

شبکه روداو وابسته به KDP نیز همین روایت را منتشر و سخنان مادر شیمه را برجسته کرد. این در حالی بود که تصاویر، گزارش‌ها و بیانیه رسمی مرکز رسانه‌ای HPG پیشتر بر وقوع حمله شیمیایی و کشته‌شدن این گریلاها تأکید کرده بودند.

شیمه سنجر که بود؟

شیمه در وان به دنیا آمد و در سال ۲۰۱۲ به صفوف HPG پیوست. او در سال ۲۰۱۹ به عنوان فرمانده YJA Star به منطقه زاپ رفت. در آوریل ۲۰۲۲، در جریان حمله شیمیایی ارتش ترکیه به چیارش، همراه با فیصل ییلماز (روژهات دنگدار)، زوزان ارنچ (شوین شمزینان)، امرال سزگین (غمگین قلقلی)، سیمَو حسن (زیلان بسه)، نایلا مزه (دنیز رَش)، اوین شخو (سِما آگرین) و بکری درویش (دِمهات درویش) جان باخت.