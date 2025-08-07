گزارش پنتاگون از وضعیت کردهای سوریه بعد از تشکیل حکومت جدید

به گزارش کردپرس، در حالی که مذاکرات برای ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در ساختار جدید دولت سوریه ادامه دارد، گزارش جدید پنتاگون از تداوم اختلافات، نگرانی‌های امنیتی، و هم‌زمان تقویت وحدت در میان احزاب کردی پرده برمی‌دارد. ایالات متحده همچنین از کاهش حضور نظامی خود در سوریه خبر داده، اما تأکید کرده که همکاری با SDF در مبارزه با داعش ادامه خواهد داشت.

بر اساس گزارش بازرس کل وزارت دفاع آمریکا از وضعیت مناطقی که مبارزه با داعش در آن جریان دارد، بویژه سوریه و عراق، در سه‌ماهه گذشته، مذاکرات برای ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در ساختار ارتش و دولت جدید سوریه ادامه یافته است، اما هنوز بر سر ساختار کلی کشور و میزان خودمختاری مناطق تحت کنترل SDF اختلافات جدی وجود دارد. طبق توافق اولیه در ماه مارس، مظلوم عبدی فرمانده کل SDF پذیرفت که تا پایان سال این نیرو در ساختار جدید ادغام شود، اما طرفین همچنان بر سر مسائل کلیدی از جمله فدرالیسم و حفظ ساختار و موقعیت جغرافیایی یگان‌های SDF اختلاف دارند.

در ۱ آوریل، دو طرف به توافقی امنیتی برای استان حلب دست یافتند؛ منطقه‌ای که پس از سقوط حکومت اسد، شاهد درگیری‌های شدید میان SDF و نیروهای «ارتش ملی سوریه» تحت حمایت ترکیه بوده است. نیروهای دولتی سوریه قرار است مسئولیت تأمین امنیت این استان را بر عهده بگیرند، جایی که حدود ۲۰۰ هزار کرد در خانه‌های خود پناه گرفته‌اند.

در ۲۳ آوریل، SDF اعلام کرد که سد استراتژیک «تشرین» را به دولت مرکزی واگذار خواهد کرد؛ سدی که در ماه‌های گذشته صحنه درگیری‌های شدید با نیروهای ترکیه‌محور بوده است. اما تا اواسط ژوئن، این واگذاری به دلیل نگرانی‌های امنیتی اعلام‌نشده از سوی SDF به تعویق افتاده است. در ۱ ژوئن، مذاکراتی میان دو طرف درباره بازگشت آوارگان و مدیریت محله‌های کردنشین حلب برگزار شد.

بر اساس این گزارش، یک روز بعد، دولت سوریه و SDF اعلام کردند که بیش از ۴۰۰ زندانی را با یکدیگر مبادله کرده‌اند. نیروهای ائتلاف بین‌المللی اعلام کردند که همچنان از مذاکرات میان دو طرف حمایت می‌کنند و تلاش می کنند از طریق هماهنگی‌های میدانی از بروز درگیری جلوگیری کنند. مناطق رقه و دیرالزور از جمله مناطقی هستند که نیروهای SDF و دولت سوریه به‌طور موازی در آن فعال‌اند.

هم‌زمان با این تحولات، دولت آمریکا انتصاب «احمد احسان فیاض الحیس» فرمانده گروه ترکیه‌محور «احرار الشرقیه» به‌عنوان فرمانده لشکر ۸۶ ارتش جدید سوریه را محکوم کرد. الحیس که در سال ۲۰۲۱ به دلیل نقض حقوق بشر و ارتباط با داعش تحریم شده بود، اکنون مسئول مناطق کردنشین حسکه، رقه و دیرالزور شده است. پنتاگون تأکید می کند که این انتصاب باعث تشدید بی‌اعتمادی میان SDF و دولت سوریه خواهد شد.

در بعد سیاسی، نخستین «کنفرانس اتحاد و اجماع کردهای سوریه» در ماه آوریل در شهر قامشلو برگزار شد. در این نشست حدود ۴۰۰ نماینده از احزاب کرد سوریه، اقلیم کردستان عراق و ترکیه شرکت کردند. مظلوم عبدی نیز در این نشست حضور داشت. این نشست زمینه‌ساز وحدت میان دو جناح اصلی کردهای سوریه—حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) و شورای میهنی کرد (ENKS)—پس از یک دهه جدایی بود و هدف اصلی آن، ایجاد جبهه‌ای واحد برای مذاکره با دولت سوریه عنوان شد.

بر اساس گزارش‌ها، یک هیئت ۹ نفره از این کنفرانس در ۴ ژوئن نخستین نشست رسمی خود را با دولت سوریه در دمشق برگزار کرد و تصمیم گرفت نشست‌های منظمی برای پیگیری موضوعات کلیدی، از جمله شکل‌گیری هیئتی مشترک برای مذاکره با دمشق، تداوم یابد. ایالات متحده اعلام کرده که از گذار سیاسی فراگیر در سوریه حمایت می‌کند که شامل مشارکت اقلیت‌ها و ارائه حکمرانی غیرفرقه‌ای باشد.

در زمینه نظامی، نیروهای آمریکایی به‌رغم کاهش حضور خود در سوریه، همچنان به همکاری با SDF در مبارزه با داعش ادامه می‌دهند. نیروهای ائتلاف از سه پایگاه نظامی در دره فرات—از جمله «یوفِریت»، «گرین ویلیج» و پایگاه H2—خارج شده‌اند و بخشی از زیرساخت‌ها به SDF واگذار شده است.

پنتاگون اعلام کرده که شمار نیروهای آمریکایی در سوریه در آینده به کمتر از ۱۰۰۰ نفر خواهد رسید. با این حال، همکاری عملیاتی و اطلاعاتی با SDF ادامه دارد. همچنین، SDF توانسته در این دوره چندین عملیات موفق علیه بقایای داعش انجام دهد.

در پایان، گزارش پنتاگون تأکید دارد که علیرغم تغییرات گسترده در ساختار حکومتی سوریه، نیروهای SDF همچنان توان عملیاتی بالایی دارند و نقش کلیدی در حفظ امنیت مناطق شمال و شمال شرق سوریه ایفا می‌کنند. چالش اصلی، نبود برنامه آموزشی رسمی برای نیروهای محافظ در اردوگاه‌های آوارگان و زندان‌های داعش است که همچنان نقطه‌ضعفی جدی محسوب می‌شود.