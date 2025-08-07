صادرات نفت اقلیم کردستان عراق از طریق ترکیه در هاله ای از ابهام

به گزارش کردپرس، چهار منبع آگاه در صنعت نفت به خبرگزاری رویترز گفتند که ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان عراق از طریق خط لوله جیهان ترکیه هنوز قطعی نیست. این در حالی است که حیان عبدالغنی، وزیر نفت عراق، پیش‌تر گفته بود که صادرات ممکن است از روز چهارشنبه یا پنجشنبه این هفته از سر گرفته شود.

خط لوله کرکوک–جیهان از سال ۲۰۲۳ تاکنون غیرفعال بوده است؛ زیرا دیوان داوری مالی در پاریس ، ترکیه را به پرداخت ۱.۵ میلیارد دلار غرامت بابت صادرات غیرمجاز نفت اقلیم کردستان در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ محکوم کرد.

عبدالغنی روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی عراقاعلام کرد که توافقی با دولت اقلیم کردستان برای ازسرگیری صادرات حاصل شده و افزود که «۸۰ هزار بشکه در روز از طریق شرکت بازاریابی نفت دولتی عراق (سومو) از طریق خط لوله جیهان صادر خواهد شد».

پیش از تعطیلی این خط لوله، روزانه حدود ۴۵۰ هزار بشکه نفت عراق را منتقل می‌کرد که از این میان، ۳۷۰ هزار بشکه مربوط به نفت اقلیم کردستان بود.

با وجود توافق ماه گذشته میان بغداد و دولت اقلیم برای بازگشایی خط لوله، منابع صنعتی می‌گویند که هنوز توافقی با شرکت‌های بین‌المللی نفتی فعال در اقلیم کردستان حاصل نشده است. این شرکت‌ها خواهان پرداخت خسارت ناشی از توقف صادرات هستند و مذاکرات در این‌باره همچنان ادامه دارد.

خط لوله کرکوک–جیهان نفت را از شمال عراق به بندر جیهان در جنوب ترکیه منتقل می‌کند.