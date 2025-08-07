بە گزارش کردپرس تیم تحقیقاتی سازمان ملل (UNITAD) از ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ برای جمع‌آوری شواهد جنایات داعش در عراق فعالیت کرد، اما به دلیل تنش با دولت عراق، ماموریتش در سپتامبر ۲۰۲۴ پایان یافت. این تنش ناشی از عدم اشتراک کامل اطلاعات با بغداد و انتقال برخی شواهد به کشورهای اروپایی بود.

کانال تلگرامی روندنگار بین الملل نوشتە است کە عراق دو نهاد اصلی برای کاوش گورها دارد: اداره پزشکی قانونی (MLD) و اداره حفاظت از گورهای دسته‌جمعی (MGMPD). این نهادها تاکنون ۲۹۰ گور را کاوش کرده‌اند که ۱۵۹ مورد مربوط به رژیم صدام و ۱۳۰ مورد به داعش و شبه‌نظامیان پس از ۲۰۰۳ است. UNITAD در ۶۸ کاوش گورهای داعش مشارکت کرد و ۹۰۰ بقایا را بازیابی نمود.

چالش‌ها شامل کمبود بودجه، موانع بوروکراتیک، و عدم هماهنگی بین نهادها است. تجربه عراق درس‌هایی برای سوریه پس از اسد ارائه می‌دهد: نیاز به قوانین روشن، هماهنگی با جامعه مدنی، و اولویت‌بندی خانواده‌های قربانیان. اروپا باید از دخالت در حاکمیت ملی پرهیز کند و بر ظرفیت‌سازی محلی تمرکز نماید.