به گزارش کرد پرس، آرش لهونی شامگاه چهارشنبه ۱۵ مرداد در جلسه هم‌اندیشی با هیات نمایندگان و هیات رئیسه اتاق بازرگانی سنندج که با هدف بررسی و تبادل نظر در مورد مسائل اقتصادی و توسعه استان برگزار شد، به اهمیت فعالیت بخش خصوصی در رونق اقتصادی پرداخت و گفت: توسعه اقتصاد استان با ورود بخش خصوصی میسر می‌شود و دولت در این زمینه تسهیلگر است.

وی سیاست دولت چهاردهم را حمایت از بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران دانست و ارتباط مجموعه مدیریت استان با این بخش را ضروری برشمرد.

استاندار کردستان در ادامه به قانون تجارت مرزنشینان اشاره کرد که بعد از تلاش های سه ساله در مجلس شورای اسلامی و با پیگیری و مذاکرات مداوم طی یکسال اخیر خوشبختانه در دولت چهاردهم اجرایی شد.

لهونی در ادامه، مشکلات زیرساختی جاده‌های استان و ایمنی راه‌ها را اولویت و دغدغه جدی مدیریت استان عنوان کرد و افزود: هرچند انباشت این مشکل از گذشته تا کنون وجود داشته است اما کماکان تسریع در توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای ایمنی راه‌ها و خصوصا تلاش برای افزایش پروازها از اولویت ها است.

وی با اشاره به مزیت‌های اقتصادی و ظرفیت‌های ویژه استان در حوزه‌ گردشگری، کشاورزی، صنعت و ...، اظهار کرد: نبود نمایشگاه بین المللی زیبنده استان کردستان نیست لذا موانع موجود در مسیر ایجاد نمایشگاه‌بین المللی در سنندج باید مرتفع شود.