۱۸ زمین ورزشی در روستاهای سنندج احداث می شود

به گزارش کرد پرس، در جلسه ای با محوریت بررسی وضعیت اراضی و روند اجرای پروژه های ورزشی روستایی که با حضور مسئولان محلی برگزار شد، غریب سجادی، با اشاره به لزوم توسعه فضاهای ورزشی در مناطق کمتر برخوردار، گفت: برنامه ریزی برای احداث ۱۸ زمین ورزشی در روستاهای مختلف شهرستان انجام شده است که هر زمین به طور میانگین ۱۵۰۰ متر مربع مساحت خواهد داشت.

بر اساس این طرح، بیش از ۳۵ هزار متر مربع زمین با کاربری ورزشی در اختیار اداره ورزش و جوانان شهرستان قرار می گیرد. این زمین ها در روستاهای مختلف شهرستان واقع شده اند و برای هر یک فرآیند قانونی الحاق به محدوده طرح هادی یا انتقال مالکیت در حال پیگیری است.

فرماندار سنندج افزود: در هشت روستای هویه، محراب، درویشان، دربند، تازه آباد، بهارستان، باقرآباد، گلین و کیلانه که خارج از محدوده طرح هادی قرار دارند، مراحل الحاق به محدوده در حال انجام است. همچنین در هفت روستای دوشان، کرجو، تنگیسر، تگل، بهارستان، عیسی آباد و نوره که در داخل محدوده طرح هادی قرار دارند، فرآیند انتقال اراضی از منابع طبیعی به اداره ورزش و جوانان در دست اقدام است.

به گفته سجادی، در روستای قار، زمین مورد نظر تحت مالکیت اداره راه و شهرسازی است که مراحل قانونی برای واگذاری آن در جریان است و در دو روستای باباریز و قلیان انتقال مالکیت نهایی شده و مقدمات اجرای طرح فراهم شده است.

وی همچنین از آغاز ساخت چهار زمین ورزشی در چهار بخش شهرستان با مشارکت بنیاد علوی در سال جاری خبر داد و افزود: اعتبار لازم برای احداث چهار زمین ورزشی دیگر نیز در قالب کمیته برنامه ریزی شهرستان تأمین شده و باقی پروژه ها با منابع اعتباری اداره ورزش و جوانان تأمین و اجرایی خواهد شد.

این طرح در صورت اجرا، گامی مؤثر در ارتقاء سلامت عمومی، افزایش نشاط اجتماعی و توسعه ورزش روستایی در شهرستان سنندج خواهد بود.