برگزاری نشست عادی هیئت مشترک کُردی کردستان سوریه

به گزارش کردپرس، هیئت مشترک کُردی که قرار است در مورد حقوق کُردها در سوریه با مقامات دولت موقت سوریه مذاکره کند، در نشست عادی خود، سازوکار فعالیت داخلی این هیئت را مشخص کرد.