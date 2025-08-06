برگزاری نشست عادی هیئت مشترک کُردی کردستان سوریه

به گزارش کردپرس، هیئت مشترک کُردی که قرار است در مورد حقوق کُردها در سوریه با مقامات دولت موقت سوریه مذاکره کند، در نشست عادی خود، سازوکار فعالیت داخلی این هیئت را مشخص کرد.
به نوشته آژانس خبری هاوار، هیئت مشترک کُردی نشست عادی خود را در دفتر شورای میهنی کُردهای سوریه (ENKS) در شهر قامشلو برگزار کرد.
در این نشست، سازوکار فعالیت داخلی هیئت مورد بحث قرار گرفت و مسئولیتها میان اعضا تقسیم شد.
در این جلسه، دیدگاه مشترک کُردی در مورد مذاکرات مرحله آینده به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفت.
شرکتکنندگان تأکید کردند که این نشستها باید به طور مستمر برگزار شوند، گفتوگوها ادامه یابند و دیدگاهها بر اساس اهداف مردم کُرد یکپارچه شوند.
