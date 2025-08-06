٣٨ گیت در مرز تمرچین پیرانشهر برای زائران اربعین تعبیه شد

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی اضافه کرد: تأمین ناوگان حمل‌ونقل عمومی رایگان برای زائران از ارومیه تا پایانه تمرچین انجام شده و جابجایی زائران تا تاریخ ۲۶ مرداد به‌صورت رایگان انجام می‌شود و هیچ‌گونه محدودیتی در ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی وجود ندارد.

شکری با اشاره به هماهنگی‌های صورت‌گرفته در پی سفر استاندار آذربایجان غربی به کشور عراق، گفت: در داخل خاک عراق نیز بیش از هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس با امکانات رفاهی وظیفه جابجایی زائران از مسیر اربیل به کربلا را برعهده دارند.

وی اضافه کرد: روانی تردد، کاهش زمان انتظار، آب‌وهوای مطبوع و تسهیلات گسترده، مرز تمرچین را به یکی از گزینه‌های اصلی و مناسب برای سفر زائران اربعین در سال جاری تبدیل کرده است.

۸۰ درصد ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی آذربایجان غربی به جابجایی زائران اربعین اختصاص یافت

معاون حمل ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌ غربی نیز گفت: ۸۰ درصد ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان برای جابجایی زائران اربعین به مرز مهران و تمرچین اختصاص یافته است و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.