٣٨ گیت در مرز تمرچین پیرانشهر برای زائران اربعین تعبیه شد

به گزارش کردپرس، ارسلان شکری در این باره افزود: پایانه مرزی تمرچین علاوه بر آمادهسازی فنی، از نظر آبوهوایی نیز در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارد و یکی از بهترین گزینهها برای تردد زائران در مسیر اربعین امسال به شمار میرود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی اضافه کرد: تأمین ناوگان حملونقل عمومی رایگان برای زائران از ارومیه تا پایانه تمرچین انجام شده و جابجایی زائران تا تاریخ ۲۶ مرداد بهصورت رایگان انجام میشود و هیچگونه محدودیتی در ارائه خدمات حملونقل عمومی وجود ندارد.
شکری با اشاره به هماهنگیهای صورتگرفته در پی سفر استاندار آذربایجان غربی به کشور عراق، گفت: در داخل خاک عراق نیز بیش از هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس و مینیبوس با امکانات رفاهی وظیفه جابجایی زائران از مسیر اربیل به کربلا را برعهده دارند.
وی اضافه کرد: روانی تردد، کاهش زمان انتظار، آبوهوای مطبوع و تسهیلات گسترده، مرز تمرچین را به یکی از گزینههای اصلی و مناسب برای سفر زائران اربعین در سال جاری تبدیل کرده است.
۸۰ درصد ظرفیت ناوگان حملونقل عمومی آذربایجان غربی به جابجایی زائران اربعین اختصاص یافت
معاون حمل ونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی نیز گفت: ۸۰ درصد ظرفیت ناوگان حملونقل عمومی استان برای جابجایی زائران اربعین به مرز مهران و تمرچین اختصاص یافته است و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.
جواد حیدری افزود: طبق اطلاعات اعلامی تاکنون ٤ هزار نفر زائر اربعین حسینی توسط ناوگان حمل و نقل عمومی استان به پایانه مرزی مهران منتقل شدند. همچنین ناوگان اتوبوسرانی استان شامل ۵۱۵ دستگاه اتوبوس است که از اول مردادماه به زائران خدمات میدهند.
وی با بیان اینکه تاکنون هیچگونه محدودیتی برای اعزام به این مرز اعلام نشده است، بیان کرد: کمبودی در خدمات رسانی وجود ندارد و در صورت تکمیل ظرفیت فروش بلیت مسیر مهران، ناوگانهای جدید به خطوط اضافه خواهند شد تا کمبودی در خدمترسانی وجود نداشته باشد.
نظر شما