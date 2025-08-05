۲ بانوی کردستانی به اردوی تیم ملی گلبال بانوان بزرگسالان کشور دعوت شدند

به گزارش کرد پرس، بر اساس اعلام فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان، پنجمین مرحله از اردوی آمادگی تیم ملی گلبال بانوان بزرگسال از تاریخ ۱۷ تا ۳۱ مردادماه به میزبانی شهر بابلسر در استان مازندران برگزار خواهد شد.

در این مرحله، مژگان کربی، سرمربی تیم ملی، ۹ ورزشکار برتر از سراسر کشور را به اردو فراخوانده است که در بین آن ها، نام «ریزان دژآهنگ» و «نگین رستمی»، دو بانوی گلبالیست شایسته از استان کردستان نیز دیده می شود. این دو ورزشکار پیش از این نیز در تمام مراحل اردوهای تیم ملی حضور مستمر داشته اند.

تیم ملی گلبال بانوان ایران در حال آماده سازی برای حضوری پرقدرت در رقابت های آسیای پاسفیک ۲۰۲۵ است؛ رقابت هایی که نقش تعیین کننده ای در مسیر جهانی شدن این تیم دارد.