شرکت سومو: اقلیم کردستان هنوز هیچ نفتی به ما تحویل نداده است

به گزارش کردپرس، علی نزار، مدیرکل شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو)، در گفتوگو با رسانههای عراقی اعلام کرد: ما آمادهایم هر مقدار نفتی را که از سوی اقلیم کردستان به ما تحویل داده شود، دریافت کنیم، اما تاکنون هیچ محمولهای از نفت اقلیم به ما تحویل داده نشده است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که تمامی مفاد توافقنامه صادرات نفت اقلیم از طریق خط لوله جیهان متوقف شدهاند.
او همچنین در واکنش به برخی گزارشها مبنی بر قاچاق نفت از بنادر عراق گفت: بنادر عراق تحت نظارت دقیق قرار دارند و هیچگونه فرآیند قاچاق یا عملیات مشکوکی در زمینه صادرات نفت انجام نشده است.
در خصوص گزارش منتشرشده توسط یکی از شرکتها درباره قاچاق نفت، علی نزار گفت: این گزارش ساختگی نیست، اما مربوط به یک فرآیند روتین و رسمی برای کنترل لیست بارگیری نفتکشهاست. او همچنین تأکید کرد که سومو با هیچ شرکتی که نامش در لیست تحریمها باشد، همکاری نخواهد کرد.
در رابطه با میزان صادرات نفت روزانه عراق نیز گفته شد: عراق روزانه بین ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تا ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت صادر میکند که حدود ۷۸ تا ۸۰ درصد آن روانه کشورهای آسیایی میشود و بخش دیگر نیز به اروپا و آمریکا صادر میشود.
