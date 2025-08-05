به گزارش کردپرس؛ معاون عمرانی استاندار کرمانشاه با همراهی فرماندار قصرشیرین، فرمانده مرزبانی و دیگر مسئولان از آخرین وضعیت خدمات رسانی در پایانه های مسافری خسروی و مندریه عراق به صورت میدانی بازدید کرد.

طهماسب نجفی در حاشیه این بازدید میدانی با همراهی فرماندار قصرشیرین، فرمانده مرزبانی و دیگر مسئولان صورت گرفت، عنوان کرد: تا صبح امروز ۹۲ هزار زائر حسینی از طریق مرز خسروی به کربلا عزیمت کرده اند و روند تردد زوار عزیز از این مرز با سرعت و امنیت کامل، در حال انجام است.

وی گفت: از صبح امروز به صورت میدانی از پروژه‌های بزرگراهی، موکب های اربعین، مراکز خدمات درمانی، امکانات بهداشتی، پارکینگ های اربعین و وضعیت خدمات رسانی و تردد زوار حسینی از پایانه مسافری خسروی و منذریه عراق به صورت میدانی به عمل آورد.

معاون عمرانی استاندار ادامه داد: خوشبختانه با تلاش صورت گرفت زیرساخت‌ها و امکانات و خدمات رفاهی مناسبی برای پذیرایی از زوار حسینی در مرز خسروی فراهم شده و تردد روان و ایمن از این مرز برقرار است و وضعیت خدمات رسانی در منذریه بسیار خوب و در سطح مناسبی است و تردد بسیار روان است.

وی ادامه داد: امروز به صورت میدانی از مواکب بیش ۱۰ موکب بزرگ اربعینی به صورت میدانی بازدید شد و آخرین وضعیت خدمات رسانی و نیازهای این مجموعه‌ها بررسی شد.

مهندس نجفی گفت: تعدادی از این موکب‌ها هم اکنون در حال خدمات رسانی هستند و به زوار اربعین هستند و بقیه هم در حال تجهیز امکانات هستند و در حال راندازی هستند.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه افزود: با توجه به برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام گرفته، فضای پارکینگ‌ها در مرز خسروی به شکل گسترده‌ای توسعه پیدا کرده است و برای اولین بار صاحبان خودروها می‌توانند با اسکن بارکدهای هوشمند موقعیت مکانی محل استقرار خودروهای خود را روی نقشه پیدا کنند.

وی به تهیه بیش از ۳۰۰ هکتار فضای پارکینگ برای استقرار ماشین‌های اربعینی اشاره کرد و گفت: تاکنون چند پارکینگ بزرگ در خسروی تکمیل شده است و دیگر فضاهای پارکینگی به تدریج در حال تکمیل هستند.