۱۳ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۱:۵۴

رئیس حزب سوسیال دمکرات کردستان:

کردها در عراق مرده به حساب می‌آیند/ از ملتی که به خاندان پیامبر رحم نکرد چه انتظاری است؟

سرویس عراق و اقلیم کردستان- محمد حاجی محمود رئیس حزب سوسیال دمکرات کردستان با بیان اینکه کردها از ۲۰۱۴ به این‌سو در عراق مرده به‌حساب می‌آیند، به واقعه‌ی کربلا اشاره کرد و گفت: «در کوفه، نوه پیامبر را پاره‌پاره کردند و هر پاره‌ای را به کشوری فرستادند؛ ملتی که به خاندان پیامبر رحم نکرد، چه انتظاری می‌توان از آنان داشت؟»

به گزارش کردپرس، محمد حاجی محمود، رییس حزب سوسیال دمکرات کردستان، بیان کرد که از سال ۲۰۱۴ تاکنون، کردها در عراق همچون مردگانی هستند که حتی نام و نشانی از آنان باقی نمانده است.

او تأکید کرد: «ما با دولت عراق درگیر جنگی گرم هستیم؛ جنگی در عرصه‌ی سیاست، اقتصاد، نظامی‌گری و جامعه.»

وی در ادامه، با اشاره به حادثه عاشورا گفت: «در کوفه، نوه پیامبر را پاره‌پاره کردند و هر تکه‌ای از بدنش را به کشوری فرستادند. از ملتی که به خاندان پیامبر رحم نکرد، چه انتظاری می‌توان داشت؟»

محمد حاجی محمود همچنین مدعی شد: «پهپادهایی که به‌سوی میادین نفت اقلیم کردستان فرستاده می‌شوند، صددرصد از سوی دولت عراق هدایت می‌گردند.»

