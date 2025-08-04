به گزارش کردپرس، محمد حاجی محمود، رییس حزب سوسیال دمکرات کردستان، بیان کرد که از سال ۲۰۱۴ تاکنون، کردها در عراق همچون مردگانی هستند که حتی نام و نشانی از آنان باقی نمانده است.

او تأکید کرد: «ما با دولت عراق درگیر جنگی گرم هستیم؛ جنگی در عرصه‌ی سیاست، اقتصاد، نظامی‌گری و جامعه.»

وی در ادامه، با اشاره به حادثه عاشورا گفت: «در کوفه، نوه پیامبر را پاره‌پاره کردند و هر تکه‌ای از بدنش را به کشوری فرستادند. از ملتی که به خاندان پیامبر رحم نکرد، چه انتظاری می‌توان داشت؟»

محمد حاجی محمود همچنین مدعی شد: «پهپادهایی که به‌سوی میادین نفت اقلیم کردستان فرستاده می‌شوند، صددرصد از سوی دولت عراق هدایت می‌گردند.»