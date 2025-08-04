توقف توسعه قطار سنندج در ایستگاه کمبود بودجه

به گزارش خبرنگار کردپرس، خط راه‌آهن همدان-سنندج به عنوان فاز دوم خط راه‌آهن تهران-همدان-سنندج با ۱۵۱ کیلومتر طول در ۱۱ آبان ۱۴۰۲ افتتاح شد. این خط در سه قطعه ساخته شده که حدود ۶۴ کیلومتر آن در استان همدان و باقی مانده آن در استان کردستان واقع شده‌ است.

طول قطعه یک این پروژه ۶۴٫۵ کیلومتر، قطعه دوم ۵۶ کیلومتر و قطعه سوم ۲۹٫۵ کیلومتر بوده و این خط راه‌آهن یک خطه، دارای عرض مسیر ۶ متر و طول پل‌ها ۲ هزار و ۵۲۴ متر است. ردیف بودجه‌ای پروژه راه‌آهن همدان–سنندج در ۱۰ خرداد ۱۳۸۲، در مجلس ششم به تصویب رسیده بود.

این پروژه به عنوان بخشی از طرح بزرگ ریلی راه‌آهن تهران - همدان - سنندج است که در راستای ایجاد کریدور ریلی در غرب کشور اجرا شد. این خط راه آهن که از سال ۸۴ آغاز شده پس از ۱۱ سال یعنی در سال ۹۶ در محور همدان به بهره برداری رسید و برای سنندج از سال ۹۶ آغاز و در آبان ۱۴۰۲ بخشی از آن افتتاح شد.

این مسیر ریلی از ایستگاه راه‌آهن همدان منشعب و پس از گذشت از شهرهای بهار، لالجین و در ادامه صالح‌آباد، قروه و دهگلان، به ایستگاه راه‌آهن در سنندج متصل می‌شود.

این خط که دارای ۴۲۰ کیلومتر طول است از شهر تهران شروع می‌شود و پس از عبور از استان مرکزی و شهر همدان به شهر سنندج در کردستان ادامه پیدا می‌کند.

برای خط راه آهن همدان- سنندج ۷ ایستگاه تعبیه شده که در حال حاضر ۴ ایستگاه آن تکمیل و ۳ ایستگاه دیگر که مربوط به شهرستان قروه بوده هنوز آماده نشده و همین مشکلاتی را برای مسافران به وجود آورده است. این سه ایستگاه که باید در سه نقطه «دوسر، قروه و آونگان» باشد هنوز آماده نشده و برای همین بیشتر مردم قروه ناچارند از ایستگاه سنندج که در منطقه هلیزآباد قرار دارد، استفاده کنند.

تکمیل نشدن این ایستگاه که بسیار هم مورد اعتراض شهروندان قروه ای قرار گرفته به دلیل کمبود اعتبار متوقف شده است. اعتباری که به گفته فرماندار شهرستان قروه پیگیری ها برای تأمین آن توسط مسئولان و نماینده مجلس در حال انجام بوده و امید می رود هرچه سریع تر این بودجه تأمین شود.

«خلیل فعله گری» با بیان اینکه ایستگاه قروه در حال ساخت است، از پیشرفت ۴۳ درصدی آن خبر داد و تأکید کرد که برای تکمیل این پروژه ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز بوده و اگر اتمام یابد رونق بزرگی در توسعه شهرستان رقم خواهد خورد. /