به گزارش کردپرس، براساس این گزارش با توجه به افزایش دما و ضرورت مدیریت مصرف انرژی، روزهای سهشنبه و چهارشنبه ۱۴ و ۱۵ مردادماه تمامی ادارات دولتی در استان بهصورت دورکاری و مهدکودک ها، آموزشگاهها، مدارس و دانشگاههای آذربایجانغربی نیز غیرحضوری و آموزش در بستر فضای مجازی خواهد بود.
همچنین اماکن و باشگاههای ورزشی دولتی و بخش خصوصی نیز تعطیل خواهد بود.
لازم به ذکر است دستگاههای خدماترسان، امدادی و درمانی تعطیل نبوده و بانکها در شهرستانهای مختلف استان به صورت شعب منتخب فعال خواهند بود و بقیه ادارات بهصورت دورکاری فعالیت میکنند.
شورای هماهنگی مدیریت بحران آذربایجانغربی در پایان از همراهی مردم استان در توجه به صرفهجویی قدردانی کرده و امیدواریم با همراهی مردم شاهد کاهش ناترازیهای انرژی در استان باشیم.
نظر شما