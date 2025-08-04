کردستان ۸ درصد از میانگین کشوری در مقاوم سازی مسکن روستایی عقب است

سعید رسولی در گفت و گو با خبرنگار کرد پرس، با اشاره به چالش اصلی اجرای این طرح، گفت: یکی از مهم ترین مشکلات ما، عدم استقبال برخی روستاییان از طرح مقاوم سازی است که در مناطق غربی استان نمود بیشتری دارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای جبران این فاصله، اظهار کرد: تا امروز بیش از ۴۸ هزار واحد مسکونی در روستاهای بالای ۲۰ خانوار مقاوم سازی شده و پیش بینی ما این است که این عدد تا پایان سال به بیش از ۶۰ هزار واحد برسد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان از افزایش سقف تسهیلات در سال جاری خبر داد و افزود: امسال رقم تسهیلات مقاوم سازی به ۴۰۰ میلیون تومان برای هر واحد مسکونی افزایش یافته که با همکاری خوب بانک ها، روند پرداخت آن نیز تسهیل شده است.

رسولی در خصوص سهمیه امسال، بیان کرد: برای سال ۱۴۰۴، سهمیه استان ۵ هزار واحد است که تاکنون بیش از هزار و ۲۰۰ پرونده به بانک های عامل معرفی شده اند و هدف ما جذب کامل این سهمیه تا پایان سال است.

وی درباره تفاوت منطقه ای در استقبال از طرح مقاوم سازی، گفت: در مناطق شرقی استان استقبال بهتر بوده، اما در غرب استان با بی میلی بیشتری مواجه هستیم؛ اما تلاش ما این است که با طراحی مشوق های مناسب، این فاصله را نیز پوشش دهیم.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان ادامه داد: مقاوم سازی مسکن روستایی تنها یک طرح عمرانی نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ جان و امنیت روستاییان در برابر بلایای طبیعی است و نباید در اجرای آن تعلل کرد.