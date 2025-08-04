ادغام با دمشق باید مشارکتی باشد، این امر با زور امکان پذیر نیست

به گزارش کردپرس، «مظلوم کوبانی» فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) در مصاحبهای تأکید کرد که ادغام باید بر پایه مشارکت باشد و افزود: «در میان همه نیروهای سوری، باید بر مبنای مشارکت، سوریهای جدید بنا شود. این امر با زور امکانپذیر نیست. مردم دیرالزور و رقه میخواهند خودشان سرنوشت خود را تعیین کنند.»
تحولات پیچیده در خاورمیانه ادامه دارد و سوریه، بهویژه شمال و شرق این کشور، در مرکز این تحولات قرار گرفته است. دیپلماسی در جریان است. نشست اخیر میان هیئتهای شمال و شرق سوریه و دولت دمشق که قرار بود در پاریس برگزار شود، لغو شد. کُردهای کردستان سوریه همچنان تلاش میکنند تا در آینده سوریه جایگاهی مناسب داشته باشند. وضعیت در بسیاری از مناطق سوریه همچنان ناآرام است. گفتوگوها در زمینه قانون اساسی سوریه، نظام حکومتی، سیاست خارجی و سایر مسائل ادامه دارد.
مسئله شمال و شرق سوریه در این فرایند به دستور کار سیاسی تبدیل شده است. مقامات آمریکا، فرانسه، ترکیه و بسیاری دیگر از کشورهاف تحلیلهای مختلفی ارائه می دهند و رسانهها به شیوههای مختلف به این مسئله میپردازند.
«مظلوم کوبانی» فرمانده کل SDF در گفتوگو با آژانس خبری هاوار، درباره روابط با دمشق، اختلافات، موانع، نشست لغو شده پاریس، روابط با ترکیه، فعالیتها در رابطه با آینده سوریه، جایگاه اقلیتهای سوریه، تلاشهای کُردها و ارتباط با قدرتهای بینالمللی سخن گفت.
