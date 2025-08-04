به گزارش کردپرس؛ طهماسب نجفی روز یکشنبه ۵ مردادماه در نشست کارگروه سازگاری با کم آبی استان که با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری و مدیران عضو برگزار شد؛ اظهار کرد: در برنامه هفتم پیشرفت وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است در زمینه افزایش بهره‌وری و ترویج کشت محصولات کم‌آب‌بر و متناسب با اقلیم کشور اقدام کند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای کاهش مصرف آب تعریف الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی و سازگار با شرایط کم آبی است که باید هر چه سریع تر این بازنگری ها از سوی جهاد کشاورزی انجام شود.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه با اشاره به کاهش نگران کنند آب سدها و افت سطح آب های زیرزمینی، عنوان کرد: متاسفانه برداشت‌های بی رویه موجب کاهش نگران کننده سطح دسترسی آب های زیرزمینی شده و اغلب مناطق با خطر فرونشست روبرو هستند و تامین آب شرب با دشواری‌های بسیار روبرو شده است.

وی همچنین بر ضرورت اصلاح روش های سنتی در آبیاری اشاره کرد و گفت: بیش از ۹۰ درصد منابع آبی در حوزه کشاورزی مصرف می شود و با توجه تداوم شرایط خشکسالی و کاهش شدید بارندگی‌ها، گسترش کشت های آب بر و استفاده از روش های سنتی برای آبیاری تداوم روش های سنتی در آبیاری به بحران کم آبی دامن می زند و باید متوقف شود.

نجفی بر لزوم قاطعیت دستگاه های ذی ربط در زمینه انسداد چاه های غیر مجاز تاکید کرد و گفت کرد: با توجه به تداوم خشک‌سالی و کاهش شدید بارندگی‌ها، باید برداشت و مصرف آب در این حوزه کشاورزی کاملا ضابطه‌مند شود و تمامی چاهای غیر مجاز تعیین تکلیف و مسدود شوند و مصرف آب چاه‌های مجاز هم ضابطه مند باشد.

وی تصریح کرد: جهاد کشاورزی موظف است پیرامون وضعیت بحران آب و ضرورت رعایت الگوی کشت، رعایت ضوابط برداشت آب و تبعات مخرب اجاره زمین به کشاورزان غیربومی، برنامه های فرهنگی و نشست های توجیهی برگزار کند.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: گسترش کشت محصولاتی مانند زعفران و ... به دلیل دارای نیاز آبی کم و ارزش اقتصادی بالا باید با مشارکت مردم در دستور کار قرار گیرد.

در این نشست گزارشی از وضعیت آماربرداری سوم منابع آب سطحی و زیر زمینی و میزان مصارف در حوزه های مختلف ارائه شد.

همچنین مقرر شد فرمانداران شهرستان های مختلف با حضور در کارگروه سازگاری با کم آبی، گزارشی از آخرین وضعیت چاه های غیر مجاز و انسداد آن ها ارائه کنند.