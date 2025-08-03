به گزارش کردپرس، قسیم عثمانی در مجلس شورای اسلامی در نشست وزیر صمت با مجمع نمایندگان آذربایجان‌غربی، خواستار اقدام‌های عملی برای توسعه‌ی صنایع تبدیلی، حل مشکلات زیرساختی و بازنگری در سیاست‌های صنعتی و مالی در قبال این استان شد.

عثمانی در این نشست با اشاره به وضعیت نگران‌کننده معادن استان اظهار داشت: معادنی که در استان استخراج می‌شود به صورت خام از استان خارج می‌گردد. اشتغال‌زایی، ارزش افزوده و منافع مادی این مواد معدنی، نصیب استان‌هایی می‌شود که فرآوری را انجام می‌دهند.

او در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر ظرفیت بالای استان در حوزه صنایع تبدیلی افزود: استان ما هم مواد اولیه لازم را دارد و هم دسترسی مطلوبی به بازارهای عراق و ترکیه، بنابراین اگر از صنایع تبدیلی به‌درستی حمایت شود، می‌توانیم به یک قطب در این حوزه برای کشور تبدیل شویم.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: مشکل اصلی صنایع استان، نبود تأمین مالی مناسب است. ما صنعت‌گر و سرمایه‌گذار توانمند داریم، اما بدون حمایت مالی، امکان راه‌اندازی یا توسعه صنایع مادر را ندارند. باید بین تأمین مالی بلندمدت برای صنایع نوپا و تأمین سرمایه در گردش برای صنایع فعال تفاوت قائل شد.

او در ادامه گفت: به استان‌های محروم و مرزی مانند آذربایجان‌غربی نباید با معیار سپرده بانکی همانند تهران و اصفهان نگاه شود. اگر از ابتدا اعتبار مناسبی به ما اختصاص می‌دادند، امروز مانند آن استان‌ها سپرده بالا هم داشتیم. این تبعیض باید با تدبیر و نگاه راهبردی شما رفع شود.

نماینده بوکان با بیان ضرورت استقرار خطوط تولید شرکت‌های بزرگ در استان‌های مرزی افزود: باید شرکت‌های مادر تخصصی بخشی از خطوط تولید خود را در استان‌های محروم مانند آذربایجان‌غربی راه‌اندازی کنند. استقرار این واحدها در استان می‌تواند نرخ بیکاری را کاهش دهد و سرانه درآمد مردم را ارتقاء دهد.

عثمانی در پایان به موانع موجود در مسیر فعالیت صنایع اشاره کرد و گفت که مشکل صنایع استان عمدتا زیرساختی‌ست. بسیاری از واحدها از بی‌برقی آسیب دیده‌اند و واحدهای جدید نیز به بهانه‌ی احیای دریاچه‌ی ارومیه از دریافت مجوز بازمانده‌اند. شرایط به‌گونه‌ای پیش نرود که به بهانه‌ی احیا، ریشه‌ی صنعت استان خشکانده شود.