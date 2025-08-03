۱۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۲

خام‌فروشی معادن صنایع آذربایجان‌غربی را زمین‌گیر کرده است

سرویس آذربایجان غربی- نماینده بوکان در مجلس شورای اسلام خطاب به وزیر صمت گفت: خام‌فروشی معادن و فقدان حمایت مالی، صنایع آذربایجان‌غربی را زمین‌گیر کرده است و همچنین لازم است تا به نام احیای دریاچه ارومیه، ریشه‌ی صنعت استان خشکانده نشود.

به گزارش کردپرس، قسیم عثمانی در مجلس شورای اسلامی در نشست وزیر صمت با مجمع نمایندگان آذربایجان‌غربی، خواستار اقدام‌های عملی برای توسعه‌ی صنایع تبدیلی، حل مشکلات زیرساختی و بازنگری در سیاست‌های صنعتی و مالی در قبال این استان شد.

 عثمانی در این نشست با اشاره به وضعیت نگران‌کننده معادن استان اظهار داشت: معادنی که در استان استخراج می‌شود به صورت خام از استان خارج می‌گردد. اشتغال‌زایی، ارزش افزوده و منافع مادی این مواد معدنی، نصیب استان‌هایی می‌شود که فرآوری را انجام می‌دهند.

او در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر ظرفیت بالای استان در حوزه صنایع تبدیلی افزود: استان ما هم مواد اولیه لازم را دارد و هم دسترسی مطلوبی به بازارهای عراق و ترکیه، بنابراین اگر از صنایع تبدیلی به‌درستی حمایت شود، می‌توانیم به یک قطب در این حوزه برای کشور تبدیل شویم.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: مشکل اصلی صنایع استان، نبود تأمین مالی مناسب است. ما صنعت‌گر و سرمایه‌گذار توانمند داریم، اما بدون حمایت مالی، امکان راه‌اندازی یا توسعه صنایع مادر را ندارند. باید بین تأمین مالی بلندمدت برای صنایع نوپا و تأمین سرمایه در گردش برای صنایع فعال تفاوت قائل شد.

او در ادامه گفت: به استان‌های محروم و مرزی مانند آذربایجان‌غربی نباید با معیار سپرده بانکی همانند تهران و اصفهان نگاه شود. اگر از ابتدا اعتبار مناسبی به ما اختصاص می‌دادند، امروز مانند آن استان‌ها سپرده بالا هم داشتیم. این تبعیض باید با تدبیر و نگاه راهبردی شما رفع شود.

نماینده بوکان با بیان ضرورت استقرار خطوط تولید شرکت‌های بزرگ در استان‌های مرزی افزود: باید شرکت‌های مادر تخصصی بخشی از خطوط تولید خود را در استان‌های محروم مانند آذربایجان‌غربی راه‌اندازی کنند. استقرار این واحدها در استان می‌تواند نرخ بیکاری را کاهش دهد و سرانه درآمد مردم را ارتقاء دهد.

عثمانی در پایان به موانع موجود در مسیر فعالیت صنایع اشاره کرد و گفت که مشکل صنایع استان عمدتا زیرساختی‌ست. بسیاری از واحدها از بی‌برقی آسیب دیده‌اند و واحدهای جدید نیز به بهانه‌ی احیای دریاچه‌ی ارومیه از دریافت مجوز بازمانده‌اند. شرایط به‌گونه‌ای پیش نرود که به بهانه‌ی احیا، ریشه‌ی صنعت استان خشکانده شود.

