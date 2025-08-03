احتمال درگیر شدن دولت سوریه با کردها

به گزارش کردپرس، جاشوا لاندیس، مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه در دانشگاه اوکلاهاما، در تحلیلی تازه درباره دولت جدید سوریه به رهبری احمد الشرع، نسبت به تشابههای نگرانکننده آن با حکومت پیشین هشدار داد. به گفته این کارشناس برجسته مسائل سوریه، ساختار قدرت در دمشق بهسوی استبداد در حال حرکت است؛ با این تفاوت که اینبار، سکان در دست اعراب سنی قرار گرفته است.
لاندیس به نشریه نیوریجن گفت: «بهنظر میرسد سوریه در حال تبدیلشدن به یک دولت عربی ـ سنی است. همه شواهد همین را نشان میدهد.» او تأکید کرد که بعید است دولت الشرع به اقلیتهایی چون کردها، علویها و دروزیها مجال مشارکت واقعی در ساختار قدرت بدهد.
از زمان بهدستگرفتن قدرت توسط احمد الشرع، دولت جدید با همه اقلیتهای اصلی در سوریه یا وارد درگیری نظامی شده یا اختلافات سیاسی عمیقی داشته است. نیروهای امنیتی در جریان سرکوبها، بیش از ۱۴۰۰ نفر از علویان را به قتل رساندهاند؛ بسیاری از آنها بهصورت علنی و بدون محاکمه. در مناطق جنوبی نیز ورود نیروهای دولتی به قلب منطقه دروزینشین، منجر به کشتهشدن بیش از هزار نفر در درگیریها شد. دولت الشرع همچنین در شمالشرق کشور، با کردها دچار اختلاف جدی شده است؛ چرا که پروژه تمرکزگرایانه دولت با خواستههای کردها برای خودگردانی، در تضاد آشکار قرار دارد.
لاندیس در اینباره افزود: «دروزیها صریحاً گفتند ‘ما به شما اعتماد نداریم. تمام قدرت را قبضه کردهاید و چیزی به ما نمیدهید. ما نوعی دولت فدرال و غیرمتمرکز میخواهیم’. و این، محور اصلی درگیری است.» او تأکید کرد که ایالات متحده نیز رویکرد تمرکزگرای دولت جدید را پذیرفته و از آن حمایت میکند، در حالی که پیشتر از چارچوبی جامعتر و فراگیرتر برای همه اقوام و مذاهب حمایت کرده بود.
به گفته لاندیس، «آمریکا به اقلیتها صراحتاً گفته که چیزی نصیبشان نخواهد شد. آنها از تمرکز قدرت در دست شعار حمایت کردهاند.»
لاندیس همچنین هشدار داد که تبعات حکمرانی اقتدارگرایانه الشرع، پیشاپیش در نگاه اقلیتها به دولت جدید تأثیر گذاشته است. او گفت: «برای نخستینبار در تاریخ، قبایل عرب بهطور یکپارچه با هم همکاری کردند... این موضوع تازهای است.» وی هشدار داد که همان نیروهایی که در سویدا علیه دروزیها بهکار گرفته شدند، ممکن است در آینده بهسوی کردها نیز هدایت شوند.
لندیس چشماندازی تاریک از آینده سوریه تحت حاکمیت الشرع ترسیم کرد و گفت: «آنها اقلیتها را در هم خواهند شکست و زیر سلطه خواهند برد. این سوریه جدید، تفاوتی با سوریه قدیم ندارد؛ فقط کفش بهپای دیگری افتاده است — اینبار بهپای اعراب سنی.»
