توریست ها بیش از یک میلیارد دلار سوغانی خریدند

به گزارش کردپرس، بازار سوغات ترکیه در نیمه نخست سال جاری داغ‌تر از همیشه بود. طبق آخرین داده‌های مؤسسه آمار ترکیه، گردشگران خارجی که بین ژانویه تا ژوئن به این کشور سفر کردند، در مجموع یک میلیارد و ۴۸ میلیون و ۵۱۸ هزار دلار برای خرید سوغات هزینه کردند.

این میزان درآمد نسبت به سال گذشته 7.6 درصد افزایش یافته و به عنوان بالاترین درآمد گردشگری در نیمه نخست سال جاری در تاریخ ثبت شد.

تعداد گردشگرانی که در شش‌ ماه نخست امسال از ترکیه بازدید کردند، با افزایش 1.7 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از 25 میلیون و 533 هزار نفر فراتر رفت.

در حالی‌که گردشگران در بازه زمانی ژانویه تا ژوئن سال گذشته 904 میلیون و 394 هزار دلار برای خرید سوغات هزینه کرده بودند، این رقم در شش‌ ماه نخست امسال با افزایش 15 درصدی همراه شد.